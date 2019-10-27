減稅降費讓第二屆進博會精彩紛呈

中評社北京10月27日電／首屆進博會落幕以來的這一年，也是減稅降費政策不斷落地、稅收營商環境不斷優化的一年。



上海市紡織原料有限公司成立於1956年，是一家以經營紡織原料為特色的老牌國資企業，近年來，順應時代和市場的發展趨勢，進出口貿易業務不斷拓展。



上海市紡織原料有限公司財務總監章旭對第二屆進博會充滿期待。首屆進博會的溢出效應幫助企業有效提升了市場競爭力和占有率，今年針對“一帶一路”國家的出口額達到3.5億元。



“得益於稅務部門推出的無紙化申報、縮短審批時限等便利舉措，今年我們已累計拿到4500餘萬元出口退稅款。”章旭表示，出口退稅快速到位，讓他們有更多資金盤活資源，落實進博會合約，經營國內外市場。



章旭介紹，進博會提供的開放平台讓企業進一步拓展了經營思路，深耕國內外市場，減稅降費讓企業有了更強的實力站上進博會的舞台。第二屆進博會臨近，上海紡原已做足準備，爭取再拿下幾個千萬級的大單。



同樣對進博會充滿期待的，還有20世紀90年代中期就在上海普陀設立辦事處的美國江森自控有限公司。



“參加進博會是將新的科技產品引進中國的絕佳機會，也能幫助我們進一步了解中國市場。”江森自控副總裁兼中國區總經理朱永煥表示。



近年來一系列減稅降費政策讓企業在了解中國市場的同時，能更從容地扎根中國市場。



“今年1月至9月，企業繳納個人所得稅相比2018年同期降低了706.5萬元，降幅達到55%，這對企業和員工都是極大的鼓舞。這些‘省’下來的稅款，不僅讓我們擴大了人才優勢，也讓我們有更多的資金投入到新產品研發和智能製造。”朱永煥表示。

