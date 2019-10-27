科研發現人體菌群也分男女

中評社北京10月27日電／為何男性痛風發病率高過女性？為何女性患過敏性皮炎概率高過男性？難道是男性和女性菌群不同？近日，中國科學院昆明動物研究所一項研究揭示了菌群的性別差異。該成果發表在國際期刊《前沿科學》（英文名：《Advanced Science》）上。



這一研究由中國科學院昆明動物研究所馬占山研究員帶領團隊完成。在研究了男性和女性四大部位15個位點的微生物菌群後，團隊發現人體菌群原來存在性別差異，主要體現在物種多樣性及其空間分布、物種組成（包括男女特有物種清單）、核心－邊緣物種、網絡骨架結構等七方面。



研究表明，男女在對某些疾病易感性上存在差異，這些疾病包括肥胖、糖尿病、痛風、自閉症、抑鬱症等。其中，菌群的性別之分導致男女在免疫內分泌調節上的差別。



那麼，研究菌群性別差異到底有何意義？馬占山解釋說，諸多疾病的發生、發展離不開免疫與代謝，而菌群在調節免疫代謝中扮演著重要角色。例如，男性與女性在痛風的易感性上存在顯著差異，而男性更易得痛風的原因之一，就是男女的腸道菌群存在明顯不同。



“我們還發現，女性皮膚的正常菌群多樣性顯著低於男性，而皮膚防禦的堅實盾牌往往是物種多樣性，因此女性患皮膚病概率顯著高過男性，特別是過敏性皮炎。”團隊成員、中國科學院大學博士生李文迪說。



“該研究為菌群相關疾病的診治研究奠定了一項參考和指南。”《前沿科學》雜誌評價道。



（來源：新華社）