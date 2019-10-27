陷入“寒冬”的香港中小企望早日回歸正常

中評社香港10月27日電／香港灣仔活道、交加裡連起來不過幾百米長，記者一路走過來，發現十幾家店鋪都是鐵將軍把門或即將結業。“旺鋪招租”“租約期滿”“光榮結業”……飯店、複印店、五金店或是自行車店前的橫幅或貼紙，無聲訴說著當前市道的“凄凄慘慘戚戚”。



“生意不好，租金太貴，維持不下去，只能結業。”在活道經營了25年的“單車世界”工作人員25日告訴記者，還有兩天店鋪就關門大吉了，現在全場貨品低至4折，“歡迎選購”。



修例風波持續日久，香港中小企失血不止。分析人士坦言，香港經濟的嚴峻程度已經超過此前的“非典”、金融危機時期。此次經濟不但受影響時間長，複原也會經歷漫長過程。不少中小企急盼暴力盡快平息，秩序盡快恢復，止血療傷再出發。



多個國家和地區對香港發出旅遊警示，訪港旅客人數持續下跌，旅行社生意慘淡，導游收入銳減，不少從業者面臨就業困境……香港旅遊業雇員總會理事長梁芳遠說：“暴力事件對旅遊業的影響就像洪水一樣，一浪接一浪打向我們這群打工仔 。”



她說，暴力影響已經波及整個旅遊業界，前線導游受影響最為嚴重。香港註冊導游及領隊3萬多人，多數為沒有底薪、全靠出團為生的兼職導游。“跟今年前幾個月比，6月到10月期間導游每月平均收入減少80%；跟往年同期比，導游每月平均收入則少約90%。”



以梁芳遠所在旅行社導游的平均水平為例，一名導游去年10月可接旅行團約20個，一個月至少掙2萬港元。而今年6月至10月，由於暴力持續蔓延，導游1個月就算能接10單，每單也只是導游接送旅行團往返市區的費用，差不多一次僅為不到300港元，這樣算下來，一個月也不足3000港元。



餐飲業也是受暴力衝擊影響的重災區。數據顯示，近4個月餐飲業已有兩三百間餐廳結業，數千名員工受影響。業界慨嘆，這是香港餐飲業歷來最大的“災難”，很多餐廳正在苦苦支撐，只有盡快止暴制亂才有生機。

