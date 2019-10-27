國家密碼管理局負責人答記者問

中評社北京10月27日電／日前，全國人大常委會審議通過《中華人民共和國密碼法》，自2020年1月1日起施行，國家密碼管理局負責人就密碼法有關問題回答了記者的提問。



問：請您介紹一下密碼法立法的目的。



答：密碼是國家重要戰略資源，是保障網絡與信息安全的核心技術和基礎支撐。密碼工作是黨和國家的一項特殊重要工作，直接關係國家政治安全、經濟安全、國防安全和信息安全。新時代密碼工作面臨許多新的機遇和挑戰，擔負更加繁重的保障和管理任務。密碼法立法主要有三個方面的目的：



第一，堅決貫徹黨管密碼根本原則，落實中央指示批示精神。制定密碼法，就是要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於密碼工作的系列重要指示批示精神，以及中央關於密碼工作的方針政策，確保黨的主張通過法定程序成為國家意志，立足我國國情，走中國特色密碼發展道路。



第二，規範密碼應用和管理，促進密碼事業發展。制定密碼法，就是要將國家對關鍵信息基礎設施商用密碼的應用要求及時上升為法律規範，並對現行商用密碼管理制度作出調整，切實為企業鬆綁減負，促進密碼科技進步和創新，促進密碼產業健康發展。



第三，保障網絡與信息安全，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。制定密碼法，就是要更好地促進密碼產業發展，營造良好市場秩序，為社會提供更多優質高效的密碼，充分發揮密碼在網絡空間中信息加密、安全認證等方面的重要作用。



問：請您介紹一下密碼法的主要內容。

