汪洋：努力在凝聚智慧和力量上有新作為

中評社北京10月27日電／中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日在浙江調研政協工作。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記在中央政協工作會議暨慶祝人民政協成立70周年大會上的重要講話精神，在思想理論武裝上不斷有新收獲，在加強和改進政協工作上不斷有新探索，在為民族復興凝聚智慧和力量上不斷有新作為，確保黨中央關於人民政協工作的各項決策部署落地見效。



25日至26日，汪洋深入杭州、嘉興的農村、社區、企業園區，了解“委員會客廳”、“民生議事堂”等基層政協協商民主生動實踐，並主持召開住浙全國政協委員座談會，聽取有關方面對落實中央政協工作會議精神、做好政協工作的意見建議。汪洋充分肯定浙江在加強和改進政協工作方面的探索實踐。他指出，上個月召開的中央政協工作會議對於新時代加強和改進人民政協工作具有重要意義。學習貫徹會議精神是一個理論聯繫實際、認識和實踐循環往複的過程，應當經常抓、抓經常。要把人民政協“是什麼、幹什麼、怎麼幹”等問題都搞清楚，做到認識上不斷深化、工作上更加自覺。



汪洋強調，貫徹落實中央政協工作會議精神，既要行動堅決、不打折扣，又要結合實際、積極探索。要鞏固基層政協協商民主創新成果，進一步夯實工作基礎，逐步提高制度化、規範化、程序化水平，更好發揮人民政協專門協商機構的作用。要繼續探索和完善凝聚共識的有效載體，把更多黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫起來，團結在黨的周圍。要創新委員服務和管理的相關制度，引導委員強化責任擔當，更好發揮在政協工作中的主體作用。



在浙江期間，汪洋還考察了有關宗教活動場所和民營企業。全國政協副主席兼秘書長夏寶龍參加調研。



（來源：新華社）