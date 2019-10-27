三大看點領略國博甲骨文文化展

中評社北京10月27日電／在紀念甲骨文發現120周年之際，中國國家博物館舉辦“證古澤今——甲骨文文化展”，從文字的視角，呈現博大精深的中華文明，彰顯文化自信。



今天，記者帶您透過甲骨文文化展的三大看點，講述甲骨文發現與發掘的驚世過往，重溫甲骨文背後的商周文明，致敬甲骨文學者們的卓越成就。



看點一：最大的甲骨堆



YH127，這個看似神秘的代號，是殷墟甲骨文最大一次發現的坑位，Y代表殷墟，H意為“灰坑”，即堆積坑。



進入展廳，首先映入眼簾的漢白玉雕塑，便是這個坑位的甲骨堆積情況模型。當年，為了永久保存罕見的YH127坑原貌，一位技藝高超的石匠專門雕刻了此模型。



雕塑擺放在如此顯著的位置，顯然是為了突顯YH127的發現對殷墟甲骨文研究的重要意義。



1936年夏天，安陽非常炎熱，第13次殷墟科學發掘進入最後一天。下午4點，就在發掘快要結束時，YH127坑中不到半立方米的土中，竟然出土了3000餘塊龜板，數量極為可觀，並且還沒有清理完畢的跡象。考古隊當即決定，把發掘時間再延長一天。



第二天，發現更為奇特，坑中的埋葬物排列很整齊，而且甲骨仍在一筐筐地裝運。顯然，一塊塊取出蔔骨已經不是最好的辦法，需要特殊方法來處理。考古隊創造性地想出一個方案，把它完整挖出來，裝箱運走。



經過四晝夜的挖掘，這塊3噸多重的地下“檔案館”，被整塊裝在厚木板箱里，用鐵絲牢牢加固。8天後，這箱珍寶歷經波折後運抵南京，由董作賓等人進行“室內發掘”，共清理出甲骨17096片，其中完整龜甲300多版。

