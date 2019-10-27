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墨西哥北部邊境多地出現林火　致3人死亡
http://www.CRNTT.com   2019-10-27 14:42:05


　　中評社北京10月27日電／受高溫乾旱天氣影響，當地時間25日，墨西哥北部邊境多地發生林火，導致3人死亡，數百人撤離。其中一處著火點位於太平洋沿岸城市恩塞納達，林火引發大量濃煙，並擴散到附近海上。另外幾處起火點分別位於墨西哥西北邊境城市蒂華納等地。

　　（來源：央視新聞客戶端）

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