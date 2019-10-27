我赴黎維和醫療分隊走進黎以邊境村莊義診

中評社北京10月27日電／當地時間10月25日上午，中國第18批赴黎巴嫩維和醫療分隊受聯黎部隊東部戰區軍民協調處委托，首次來到黎以邊境隔離墻附近的克拉雅村開展義診活動，為當地居民送醫送藥，獲得了當地民眾的熱烈歡迎和高度贊譽。



此次參加義診的16名中國醫護人員依托克拉雅村的一所學校為臨時醫療點，開設了內科、外科、皮膚科和耳鼻喉科等8個科室。整個上午，患者擠滿了候診室和走廊，中國醫生在診室裡一直忙碌。期間我醫護人員還為7名特殊患者采集了血樣，並將血液標本帶回我維和醫院檢查，為下一步的治療提供依據。



克拉雅村位於黎以邊境地區，緊鄰兩國的隔離墻，多年來飽受戰亂之苦，醫療條件十分落後，民眾長期面臨看病難問題。中國醫療隊在此開展人道主義援助，充分發揚了無私奉獻的人道主義精神。村民馬薩馬提耶表示，“我們非常感謝你們能來，聯黎部隊尤其是中國醫療隊給與了我們很多幫助，今天這樣的義診是很棒的活動，我們對這些幫助一直懷有感恩之心。”



此次義診活動共接診146人次，發放藥品60餘種200多盒支。義診活動結束後，聯黎部隊東部戰區軍民協調處巴爾杜伊諾少校表示，“中國醫生是非常棒的醫生，他們給黎巴嫩民眾帶來了出色的醫療服務，感謝中國醫師們！”



（來源：人民網）