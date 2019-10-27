軍運會進入尾聲　中國軍團擴大戰果

中評社北京10月27日電／第七屆軍運會26日進入倒數第二個比賽日，全天共產生51枚金牌，中國軍團在各個賽場捷報頻傳，繼續擴大在獎牌榜上的領先優勢，在海軍五項、拳擊、沙灘排球、跳水、體操、網球、乒乓球、羽毛球等多個項目上均收獲金牌，截至記者發稿時，中國隊全天已獲得金牌19枚，總數已達到131枚。

軍運會海軍五項26日上午在海軍工程大學木蘭湖校區進行了男女障礙接力賽，中國男隊、女隊分別戰勝對手奪得金牌，首次組隊參賽的中國隊派出的五男三女包攬本屆海軍五項賽事的6枚金牌。



中國“金花”組合最終憑借1分36秒7的成績獲得女子障礙接力的金牌，比第二名芬蘭隊快了近12秒，銅牌被瑞典隊拿下。中國男隊以1分34秒5的成績贏下男子障礙接力金牌，銀牌、銅牌分別被巴西隊、西班牙隊收入囊中。



軍運會跳傘比賽26日決出男女集體定點、男女團體4個項目的金牌，八一跳傘隊隊員邢雅萍在和隊友一起拿到女子集體定點、女子團體兩塊金牌後，成為本屆軍運會“八冠王”。此前，今年21歲的邢雅萍已經拿下女子個人特技、女子青年個人特技，女子個人定點、女子青年個人定點，女子個人全能、女子青年個人全能6個項目的金牌。在這些項目中，她均以絕對優勢奪冠。值得注意的是，她報名參加8項比賽，結果全部奪冠。



本屆軍運會跳傘項目共設18枚金牌，中國隊獲得了其中的11枚。



網球比賽26日在進行了四項決賽後也全部結束，在這四個項目決賽中，除了最先進行的女子單打比賽是中國選手韓欣韵對陣烏茲別克斯坦選手外，其餘三項決賽均在中國選手之間進行，結果，這四枚金牌盡落中國隊囊中。連同25日產生的混雙冠軍，本屆軍運會的五枚網球金牌均由中國選手獲得。



羽毛球比賽26日結束了五個單項的全部決賽，除了男子單打是在中國選手和韓國選手之間展開外，其餘四項也都是在中國選手之間進行。



被中國隊包攬金牌的還有體操項目，26日產生的跳馬、單杠、雙杠的冠軍得主也都是中國選手。不過，在中國隊的另一優勢項目跳水比賽中，女子雙人跳台的冠軍被朝鮮選手獲得，中國隊則奪得了女子3米板及男子跳台、女子團體冠軍。

