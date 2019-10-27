軍運醫療：一流保障為賽事護航

中評社北京10月27日電／“軍運會不同於奧運會、亞運會，本身有特殊性，需要根據相應特點制定醫療衛生保障政策。”軍運會醫療衛生保障首席醫務官、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院骨科主任、教授李鋒說，本屆軍運會涉及的區域廣泛、參與人員眾多，保障和急救難度大，對醫療衛生保障團隊提出了更高的要求。



武漢軍運會是軍運會首次走出軍營，由軍地共同承辦。在醫療衛生保障方面，也處處體現著軍地協同。



李鋒介紹，在醫療衛生團隊的組織方面，首席醫務官團隊由同濟醫院、協和醫院、武漢市中心醫院、中部戰區總醫院的醫生組成。在賽事保障的配合上，根據各家醫院的專業特點、熟悉程度，也進行了適當分工。



本屆軍運會建立了非常完備的醫療衛生保障團隊。專家顧問組21名來自軍地的國內頂尖醫療衛生專家，44家定點醫院選拔出的2094名醫療保障人員，武漢市選拔出的144名公衛保障人員、137名衛監保障人員，征集的122名醫療志願者和11名語言志願者承擔具體醫療衛生保障工作。



針對賽事特點，軍運會組織了120台救護車，2架醫療救援直升機，6艘水面醫療船，搭建起“水、陸、空”立體的醫療衛生保障體系，確保救援全覆蓋，響應無延遲。



記者了解到，醫療衛生保障團隊收治的受傷運動員多為皮膚擦傷、韌帶扭傷、下肢骨折。事實上，一般的傷情在場邊醫療點醫治，重傷傷員送往中部戰區總醫院、武漢同濟醫院等手術或檢查。



10月22日，中部戰區總醫院為一名在軍事五項障礙跑中跟腱斷裂的俄羅斯運動員進行了微創手術，得到了俄羅斯代表團的高度贊許。



“醫療衛生保障是成功舉辦第七屆軍運會的基礎。”食品醫療部副部長丁珮表示，為了超一流做好醫療衛生保障工作，本屆軍運會堅持高標準，制定了《武漢軍運會醫療衛生保障工作總體方案》。同時，還集合全國、全軍、武漢一百多位知名專家，其中不乏院士，夯實了保障力量。

