妻成立競總退黨拚“立委”　蘇嘉全稱遺憾

洪恒珠今天成立競選總部，夫婿蘇嘉全未出席（中評社） 洪恒珠今天成立競選總部，夫婿蘇嘉全未出席（中評社） 中評社屏東10月27日電／民進黨籍“立法院長”蘇嘉全妻子洪恒珠今天上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第一選區“立委”。洪恒珠表示，唯一的變數是蘇嘉全侄子、“立委”蘇震清要選同選區“立委”，她就會退出。歷經開腦手術的洪恒珠表示，參選“立委”完全是自己的理想，做自己想做的事，相信自己可以做很好的“立委”。



蘇嘉全上午透過辦公室發出新聞稿指出重申，他堅決反對太太參選，並對洪恒珠退出民進黨表示遺憾。



中央社報道，洪恒珠今天上午10時在屏東市成立競選總部，到場支持的多是洪恒珠多年同事、社團和政壇上一些退休人士，還有台中屏東同鄉會、扶輪社及幾名里長、鄉代表，民進黨政治人物沒有到場，蘇嘉全也沒到場，前屏東市長容滋浩擔任神秘嘉賓，現場約300多人。



洪恒珠在致詞時表示，參選“立委”是艱難且要有勇氣的決定，因為要面對民進黨的壓力和各項質疑，但在自己人生這個階段，歷經開腦手術，走過生死關頭，對生命有不同的選擇和自我期許，想為屏東做最大的奉獻，承擔更多的責任。



洪恒珠並且當場宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第一選區（屏東北區）“立委”，現場並把“阿珠好料理”12個政見，包括年金改革、捷運到屏北、成立兒童醫院、警消工作安全與優退措施、成立大型博物館及美術館等，以看板呈現。



政見和戰歌都已上場的洪恒珠，被問到是否一定會登記參選，她回答，世事難料，假如蘇震清沒有回來選，自己就會參選，如果蘇震清要選第1選區“立委”，就不會登記參選，會退出。



蘇嘉全透過新聞稿表示，在“立委”選舉截止登記以前，他會再持續溝通，希望洪恒珠能打消參選念頭。洪恒珠表示，因為跟蘇震清的票源重疊；另一方面，蘇震清是民進黨在屏東北區（第一選區）經營非常深的“立委”，表現和服務都非常好，最近在北區辦的8場座談會，都獲得民眾很大的支持。



洪恒珠投下的震撼彈，讓外界有諸多的質疑，記者問，蘇嘉全為何沒有到場，她回答，因為黨的關係，給蘇嘉全很大的壓力，自己很難回答這個問題。