全國政協委員：煙盒上應有警示圖案

中評社北京10月27日電／世界衛生組織駐華代表處表示，全球事實證明，在煙盒包裝上印制健康警示可以顯著提高公眾對煙草危害的認識，從而減少煙草消費。2019年印發的《健康中國行動（2019—2030年）》提出，“完善卷煙包裝煙草危害警示內容和形式”。



目前，國內在卷煙包裝煙草危害警示方面的現狀如何？具體如何完善卷煙包裝煙草危害警示內容和形式？國際上有哪些經驗可以借鑒？對此，《工人日報》記者進行了調查採訪。



印制健康警示可顯著提高公眾對煙草危害的認識



中國疾病預防控制中心發布的2018年中國成人煙草調查結果顯示，我國15歲及以上人群吸煙率與既往調查結果相比呈下降趨勢，二手煙暴露情況有所改善。從2010年到2018年，兩個年齡段人群（25－44歲和45－64歲）的吸煙率相對下降了10%左右，分別從31.0%下降到27.5%，從33.6%下降到30.2%。



截至2019年5月，包括北京、上海、深圳和西安在內的超過20個城市實施了無煙城市法律法規，約10%的人口受到全面無煙法規的保護。但是，2018年我國15歲及以上人群吸煙率為26.6%，與實現《“健康中國2030”規劃綱要》的控煙目標——“2030年15歲以上人群吸煙率下降至20%”仍有較大差距。



今年32歲的米先生已有14年煙齡，他告訴《工人日報》記者，卷煙包裝上的“吸煙有害健康”對自己戒煙沒效果，“每個包裝盒上都有，已經習以為常了”。2018年中國成人煙草調查顯示，當前吸煙者在注意到煙盒包裝上的健康警示後考慮戒煙的比例幾乎沒有變化，2010年為36.4%，而2018年為36.3%。世界衛生組織駐華代表處表示，這表明當前中國煙盒包裝上的健康警示在警告吸煙的危害方面可能並無效果。



“全球事實證明，在煙盒包裝上印制健康警示可以顯著提高公眾對煙草危害的認識，從而減少煙草消費。”世界衛生組織駐華代表處解釋，相對於面積較小和只有文字的健康警示，警示越大越顯著，並帶有圖形健康警示，更能清楚地傳達健康風險，引起更大的反應，促進吸煙者戒煙。

