英國警方：遺體身份調查重點轉向越南社區

中評社北京10月27日電／繼續關注英國埃塞克斯郡一輛貨車內發現39具遺體案件的相關消息。當地時間26日下午，埃塞克斯郡警方召開新聞發布會表示，目前他們收到多個來自越南民眾的關於他們失蹤親屬的報告，警方未來將與越南方面保持密切聯繫，以便繼續調查遇難者身份。



26日，埃塞克斯郡警方負責遺體身份調查工作的偵探總督察馬丁·帕斯莫對媒體表示，23日在貨車集裝箱內發現的39具遺體目前已經全部被送往醫院等待驗屍官檢驗，不過遇難者身份還不能確認，因為在遺體上發現的文字材料非常有限。



帕斯莫說，目前英國警方獲得了大量越南籍民眾關於他們失蹤親屬的報告和線索。26日上午，他與越南駐英國大使會面，雙方已建立了密切的合作關係，並同意分享指紋信息，這是確定遇難者身份的最快方法。帕斯莫表示，雖然還不能完全確定遇難者的身份，但英國警方接下來的調查重點將轉向越南社區，同時也不能排除有其他國籍遇難者的可能性，警方正在確定事件是否涉及更廣泛的陰謀。



檢察機關授權警方起訴貨車司機



此外，英國警方26日宣布，英國檢察機關已經授權警方以過失殺人、人口販賣等多項罪名，起訴涉及此案的貨車司機——25歲的北愛爾蘭人莫里斯·羅賓遜。



（來源：央視網）