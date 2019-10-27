香港“失物認領處”：找回逝去的舊時光

中評社香港10月27日電／逝去的舊時光，還能找回嗎？



“只要沒有忘記，還可以找回來，就像多年後我在書店尋回的神話故事書。”



“80後”出版社責任編輯林雪伶很念舊。小時候，母親買了一套神話故事書，每晚都會給她講一個書中的故事。後來書丟了，她念叨了很久。



插畫書《香港失物認領處——100個城市印記to be found》（下稱《香港失物認領處》）正是這樣一個特別的“失物認領處”。從新界的西貢、大澳村到九龍的彩虹邨、金魚街，再到香港島的維多利亞港、春秧街等，讀者可以通過尋找書中十二幅插畫中的100件“失物”，找回逝去的舊時光。



一個特別的“失物認領處”



出版這本插畫書之前，林雪伶偶然間在書店看到了另一本插畫書。那本書中畫了一個身穿紅白條紋衣服的人，讀者需要在每一個插畫場景中找到這個人，如此巧妙的構思吸引了她。



“尋找這個人物的過程，讀者就會記住插畫里的故事。”林雪伶說，《香港失物認領處》中“尋找100件失物”的構思便源於此。



這100件“失物”中，有20世紀70年代紅遍香港的塑膠足球玩具“西瓜波”，那是很多孩子的生日願望，如今已在香港停產。便利店門前的“扯蛋機”也是那個年代孩子們的心頭好。他們將硬幣投入“扯蛋機”，扭動開關，期待“扯蛋機”掉落心愛的玩具。



這些有著舊時光印記的“失物”在插畫作者何博欣的筆下，變得活靈活現。

