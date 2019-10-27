英首相喊話工黨領袖＂男人點＂　科爾賓回擊

中評社北京10月27日電／英國《每日郵報》26日消息稱，英國首相鮑里斯•約翰遜25日向英國工黨領袖科爾賓喊話“男人一點，讓我們12月12日舉行大選吧”。次日，科爾賓回擊了這番言論：別說些荒謬的話，只要不提“無協議脫歐”，我們就同意大選。



據英媒消息，約翰遜25日對媒體表示，工黨在是否進行大選問題上“從上到下都很分裂”。他還直接點名科爾賓：“振作起來，像個男人一樣。讓我們12月12日舉行大選吧。”



科爾賓在26日北拉納克郡馬瑟威爾市的一場活動上作出回擊：“我要求首相停止使用如此荒謬的語言，他應該深刻意識到外界對他沒有從協議中移除‘無協議脫歐’感到擔憂。”



這位反對黨領袖進一步指出，選擇12月12日這個日期“從很多方面來說都很奇怪”。如果“無協議脫歐”從談判桌上徹底消失，工黨將非常樂意參加大選。“無協議脫歐”會使英國經濟、貿易和民生處於危險之中。



當被問及約翰遜現在應該做什麼時，科爾賓表示：“這取決於歐盟周一（28日）或周二（29日）對延長脫歐期限的一個表態，以及延期的條件是什麼，所以在得到回應之前，我們真的不能再往前走了。”



約翰遜則堅稱，儘管歐盟接受了“脫歐延期”計劃，但英國仍可在10月31日離開歐盟。但他同時指出，英國脫歐命運現在完全掌握在布魯塞爾手中。



（來源：人民日報海外版）