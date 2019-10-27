敘利亞局勢相對平靜　各方勢力調動部署

中評社北京10月27日電／目前敘利亞東北部局勢處於相對平靜狀態。敘利亞政府軍、俄羅斯軍事警察、美國軍隊、土耳其支持的敘利亞反對派武裝等各方勢力26日在敘利亞東北部地區各自進行部署調動。



敘政府軍繼續擴大在敘北部進駐區域



據敘利亞通訊社26日報道，敘利亞政府軍當天繼續擴大在敘利亞北部進駐區域，並進入北部邊境重鎮拉斯艾因的行政管轄範圍。報道說，敘利亞政府軍當天進駐哈塞克省泰勒塔姆爾鎮到拉斯艾因市之間的8個村莊，進而進一步抵近敘土邊境地區。另有消息稱，超過2000名敘利亞政府軍士兵26日在連接敘利亞東北部哈塞克省和北部阿勒頗省的公路主幹線區域進行部署。



俄軍警繼續在卡米什利附近巡邏



同一天，俄羅斯軍事警察繼續在敘利亞卡米什利附近地區巡邏。還有報道稱，俄羅斯軍事警察和敘利亞政府軍當天在靠近敘土邊境的拉斯艾因地區進行巡邏，以監督敘利亞庫爾德武裝撤出該區域。此前，俄羅斯國防部曾表示，俄羅斯本周增派了大約300名軍事警察前往敘利亞，負責對敘利亞東北部地區的一條長度超過200公里的線路進行巡邏。



一美軍車隊前往代爾祖爾 車上配備軍事裝備



美軍方面，一個美軍車隊26日被發現正從卡米什利前往代爾祖爾，代爾祖爾省是敘利亞油氣資源最豐富的地區。被拍攝到的時候，這個美軍車隊正行駛在敘利亞北部的M4高速公路上，媒體報道說，這意味著這個美軍車隊很可能是從伊拉克入境敘利亞。另據敘利亞通訊社報道稱，在美軍直升機掩護下，一個美軍車隊26日從伊拉克進入敘利亞哈塞克省，車隊載有數十名美軍士兵並配備了軍事裝備。



土方繼續與“敘民主軍”交火



此外，敘利亞通訊社還報道稱，土耳其軍隊26日對拉斯艾因市郊區和該市以東到代爾巴西耶市之間的多個村莊進行炮擊，對拉斯艾因市郊區的炮擊造成2名婦女死亡。此外，土耳其支持的敘利亞反對派武裝當天在泰勒塔姆爾鎮的西北部農村地區與敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”發生交火。



（來源：央視新聞客戶端）