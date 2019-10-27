韓遊學政策被黑　張善政：黑年輕人的未來？

韓國瑜顧問團總召集人張善政。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨發揮整合力量，今天下午由黨主席吳敦義、2020參選人韓國瑜顧問團總召集人、前“行政院長”張善政等人舉行新移民全台後援總會成立大會。針對遊學承諾引發熱議，張善政受訪表示，顧問團本來就有類似想法，他提醒批評的人，“黑”這個政策就是在黑年輕人未來。



這場新移民後援總會成立大會下午在國民黨中央一樓中山廳舉行，包括吳敦義、韓國瑜“國政”顧問團總召集張善政，前台北縣長周錫瑋，兩位前移民署長.謝立功、莫天虎、顧問團社福小組長馮燕，以及不分區“立委”林麗蟬及新移民100多人出席。



對於韓國瑜今日有表示，“我覺得這不是任何承諾”，張善政回應說“我沒有聽到他說不是承諾”，我們顧問團本來就有類似想法，只是韓國瑜講得比正式宣布還快。不管是採遊學還是交換學生形式，應思考做法上怎樣更能幫助學生，“大家不要追究名詞，講不夠精準就黑他，黑他無形中就黑到年輕人未來，提醒批評的朋友，你們繼續黑這個政策，就是黑到年輕人未來”。



張善政及顧問團社福小組長、台大社會系教授馮燕公布公布的新移民政策一共有9點，一是致力陸配、外配平權，申請身分證6年改4年，推動多元文化政策；二是因應全台50萬個新移民家庭，成立新移民委員會；三是建構分級分類通譯制度；四是推動跨國企業與新移民子女產學合作；五是培養新移民考試知能；六是提供華語學習環境及數位化學習平台；七是發揮新移民文化優勢培養國際人才；八是新移民納入全民健保；九是加強對初入境的新移民照顧。