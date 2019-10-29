社評：北京香山論壇　亞洲新安全觀得共識

第九屆北京香山論壇（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月29日電（評論員 郭至君）第九屆北京香山論壇上周剛剛落幕，可謂是該論壇舉辦以來的“最高規格”。因為這次論壇吸引了來自76個國家的官方代表團、23國國防部長、6國軍隊總長、8個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1300餘人參會。不僅總體人數上再創新高，今年俄羅斯國防部長紹伊古首次出席香山論壇並發表主旨演講，這是北京香山論壇舉辦以來第一次有大國現任國防部長與會，另外，美國今年也首次派出以美國助理國防部長幫辦為代表的官方代表團，等級甚過從前不少。從這些方面看來，北京香山論壇確實越來越成為了亞洲地區乃至世界範圍內代表性的多邊防務對話，筆者全程參與下來發現，本屆論壇上不少國家高官所做的發言中提倡的觀點，與中國早在2014年就提出的亞洲新安全觀的內涵不謀而合。



中國國家主席習近平在2014年的亞信峰會上就明確闡述了亞洲新安全觀的四大要素，即共同、綜合、合作、可持續的安全觀。新的亞洲安全觀摒棄了霸權、強權和武力威脅等元素，提倡以共同安全為前提，綜合安全為方向，合作安全為手段，可持續安全為關鍵的內在推動力的追求平等、正義和公平的新型安全觀。不過當時，一些西方媒體輿論卻別有用心地聚焦在習主席講過的一句話上——亞洲的事情，歸根結底要靠亞洲人民辦；亞洲的問題，歸根結底要靠亞洲人民來處理；亞洲的安全，歸根結底要靠亞洲人民來維護。他們認為，這是中國崛起後要另起爐灶的表現。



事實上，中國崛起是一個事實，沒有人能否認，但是，近百餘年來，美國等西方國家的一套理念和體制對世界影響久遠，面對日益發展的中國和中國不斷在國際舞台上提出的新概念、新想法存在不理解，嚴重者甚至有威脅論或者陰謀論出現，進一步的表現就是從多方面遏制中國的發展，近些年來，儘管世界是多極化的，但它正處於大變局中，民粹主義、保護主義盛行，黑天鵝事件層出不窮，可事實證明，中國一直以來倡導的和合文化，正是解決目前這些紛亂的良藥。在本屆北京香山論壇上，多國國防官員在發表演講的時候都不約而同地提到了對世界亂局的擔憂，而在闡述解決方案之時，也離不開“和平”、“合作”這兩個關鍵詞。就連參與本屆會議的美國代表團團長、助理國防部長幫辦施燦德也在其中提到，美國對中國的定位首先是競爭者，而不是敵人，而且競爭也不意味著對抗，美國並不尋求與中國“脫鉤”。

