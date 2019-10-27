台中感恩之旅　郭台銘：練身體要活120歲

鴻海創辦人郭台銘牽著太太曾馨儀。（郭台銘辦公室提供） 中評社台中10月27日電／鴻海創辦人郭台銘27日在台中市舉辦感恩之旅第三站，郭台銘與擔任神秘嘉賓的妻子曾馨瑩手牽手現身。活動尾聲致詞時，台下高喊“選“總統”，郭只說“2020讓大家失望了，後會有期”當主持人劉宥彤和蔡沁瑜進一步問他未來呢？ 郭台銘回說，現在每天都在練身體，目標要活120歲，並再次說後會有期。



郭台銘不參選後，妻曾馨瑩心情大好，今天一身大紅洋裝，顯得喜氣洋洋。



此外，郭家軍參選似雷聲大、雨點小，郭台銘篤定不選之後，目前只有郭辦政策主任李縉穎，競選新北市第十選區（土城、三峽）區域“立委”，以及在高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、 梓官、橋頭）支持中國國民黨提名的黃韻涵，其他都沒有動靜。先前表態要參選台中市“立委”的永齡基金會顧問郭昕宜也宣布不參選了。



郭台銘今天說，離他宣佈不選已41天，台中的“同鄉”對他是最熱情、活潑，最擁戴的，因此他深深一鞠躬表示感謝。



他細數曾提出的六大政見，表示樂見兩黨都學去用，但空頭支票不能亂開，他所提的是確實可行的。他還說，大健康產業可以從郭粉先開始，他的母親就已做了10年，他自己和家人也都開始做。



郭台銘提到有人說大選要去郊遊（即不投票），他很擔心，因為還有政黨票和“立法委員”都很重要，他雖不選，但和民眾黨的理念相同，對於提相同理念的人，希望大家支持他們，而且“立委”選舉很重要，它可以監督國家的預算，該花則花，不該花則應該節省，需要的科技法令應快速立法，因此對“立法委員”候選人的政見要仔細看，讓六大政見在“立法院”能通過、執行。



鴻海創辦人郭台銘的感恩之旅第三站，27日下午在台中中好運來洲際宴展中心進行，妻曾馨儀也意外現身。主持人由劉宥彤、蔡沁瑜親自粉墨登場，“精心妝扮帶給大家不一樣的驚喜；並邀請“郭家軍”第1號、新北市第十選區“立委”參選人李縉穎一同上台。

