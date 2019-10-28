中評關注：韓開始崛起？三動作曝民進黨困境

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020參選人韓國瑜近期雖在各項民調中落後，但韓造勢場合卻人潮滿滿，民調真實性開始動搖，畢竟去年高雄市長選舉時，代表民進黨的陳其邁也領先許久被一夕翻盤。而從民進黨近期的一些動作中，似乎可以解讀到蔡英文並不真的像民調中顯示的那麼穩，甚至連槍決死刑犯的收買民心大絕招都端了出來，2020選情變化值得後續觀察。



其一，民進黨打韓國瑜失言、政策落實真實性，從韓去年11月上任後手法層出不窮，但2020選戰已進入倒數70多天，蔡陣營對付韓國瑜依舊只有這一招，社會民眾對此其實已經倦怠、麻痺。且韓陣營也陸續端出2020政見爭取支持，這層被批評的草包形象可能會因政見而蛻變，而蔡陣營只能被動地批評韓的政見，絲毫沒有端出自己的牛肉，選民還會持續買單嗎？相較於韓國瑜造勢每到一地，都可見支持者人潮洶湧、熱情，蔡陣營卻絲毫無解方應對，自曝其短。



其二，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲為了拉抬民眾黨“立委”選情，近期恢復大砲個性批評民進黨，一下要每天問蔡英文台灣價值準備得如何、一下轟蔡政府pm2.5都解決不了，談什麼統獨等，民進黨執政成績一直受到柯的檢驗、抨擊，提醒了民眾執政負面印象。而民進黨主席卓榮泰也回嘴“2018如果沒有民進黨，柯是落選的，柯應該跟民進黨保持友善關係才對”，很明顯是半罵半要求柯文哲“友善點”。



觀察柯文哲這幾天的口風，在接受媒體訪問時每每要到批評民進黨關鍵點時，柯大多都嘟囔幾聲後縮回口，是卓榮泰的喊話有效，還是柯近日“自焚說”失言太超過而收斂，不得而知。但卓榮泰的喊話也正是不想陷入兩面作戰，每天都得面對韓國瑜、柯文哲兩個頗具聲量者的批評，柯若先停火了，民進黨才能專心一致應付韓國瑜。



其三，香港凶嫌陳同佳入台投案一事引發台灣社會朝野爭論不休，外界多認為蔡政府從一開始的“拒絕”高姿態，不到一個禮拜轉趨為“台灣來處理”，是因台灣民意沸騰、抨擊，攪動了社會“討厭民進黨”的情緒，蔡政府才緊急髮夾彎，就連柯文哲都認為“綠營拿司法當政治工具，玩過了頭！”



蔡英文為爭取連任，對社會輿論波動最為敏感，最後由“行政院長”蘇貞昌祭出“公布下一波死刑名單兩人”，打算藉由槍斃死刑犯的大絕招來弭平、轉移輿論壓力。槍斃死刑犯正是藍綠陣營執政時拉抬支持率的有力工具，2014年太陽花學運落幕不久，馬政府隨即4月底槍決5名死囚，外界認為是要挽救馬英九的民意，而2018年選舉前的8月底，也出現蔡英文執政後首度槍決死囚，外界也多解讀是要拉抬支持。



民進黨政府一連串的動作，都可以嗅出對於2020大選、“立委”選舉的焦躁感，即便各家民調顯示蔡英文領先韓國瑜，但似乎並沒有想像中“穩定”，在持續經過韓國瑜造勢全台掃盤、蔡政府政策出錯等影響，選情值得後續觀察。