阿根廷總統大選登場　選後面臨更嚴峻經濟考驗

中評社香港10月27日電／阿根廷今天將舉行總統大選，選民決定是否給總統馬克里翻盤機會或重返貝隆主義懷抱。無論誰當選，選後阿根廷得要面臨貨幣貶值、金融市場動盪等嚴峻經濟考驗。



阿根廷媒體預測，今天的選舉將如8月的初選結果，左派基西納派反對黨候選人艾柏托和副總統候選人費南德茲將以超過馬克里16個百分點以上的得票率獲勝。阿根廷將重返干預式經濟及貿易保護的貝隆主義。



中央社報道，根據阿根廷選舉制度，總統候選人只要獲得45%選票、或獲得40%以上選票且比得票第2高的候選人多出10個百分點，即可當選。



若此情況未發生，必須於11月24日由票數最高的2名候選人進行第2輪投票，由得票最多者當選總統。這是馬克里目前可創造奇蹟的唯一翻盤機會。2015年前他也是以此方式擊敗費南德茲欽點的候選人希歐里，當選總統。



但民調顯示他的機會渺茫，艾柏托可望以45%得票率在首輪勝出。



由於馬克里執政近4年經濟嚴重衰退、失業率攀升，披索貶值，貧窮率超過35%、今年9月止年通貨膨脹率已達38%。這些因素導他的選民滿意度下滑、連任無望。



但也有許多中間選民對兩派候選人都不滿意，未決定選票意向，對馬克里失望，也厭惡前總統費南德茲的貪腐。外界擔心阿根廷變成另一個委內瑞拉，或像智利一樣走向分裂發生暴動。



一名開文具店的婦人對記者表示，阿根廷貧富差距愈來愈大。中產階級正在消失，她擔心像2001年經濟危機一樣，發生社會暴動、搶劫商家。她認為無論誰當選，阿根廷經濟都無法好轉。但費南德茲因被控貪污，若重掌政權，勢必展開報復行動，阿根廷社會將更加分裂。