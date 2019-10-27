張善政：韓點子多　不像蔡不敢講變空心菜

張善政接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政今天下午出席造勢活動受訪表示，韓國瑜有很多點子，所以什麼都敢講，蔡英文是什麼都不敢講，所以才變“空心菜”；韓國瑜講政策時間很少，講不清楚很正常，所以“國政”顧問團會公布詳細政策。



張善政下午參加在國民黨舉行的新移民全台後援總會成立大會，包括國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、“立委”林麗蟬、陳玉珍、台北市議員闕枚莎、前移民署長謝立功、莫天虎等人都出席，包括陸配、外配及其子女等上百位新移民到場助陣，他們高喊“韓國瑜凍蒜”、“吳敦義凍蒜”、“國民黨加油”、“立委”全壘打”等口號，陸配還代表新住民贈粽子象徵“包中”，其中張善政回應媒體時事議題，吳敦義未受訪。



韓國瑜拋出補助大學生“出國交換一年”的遊學政策，遭綠營質疑可行性。



張善政大笑後表示，他們很幽默，這可以看得出來，將來韓國瑜市長變韓“總統”，絕對不是另一個“空心菜”，蔡英文2016年競選時有講過這麼多東西嗎？這就是蔡英文和韓國瑜個性上不一樣的地方，韓國瑜有很多點子，所以什麼都敢講，但蔡英文是什麼都不敢講，所以才會變空心菜。



他指出，大家不必看韓國瑜講了之後有沒有修正，而是他真正有想法，“比起4年蔡英文是什麼狀況、空心菜怎麼來的，對比一下，你喜歡哪一個？”



針對綠營指張善政事後替韓國瑜說明，被綠營稱“張善後”。



張善政表示，其實他與顧問團只是幫韓國瑜補強而已，因為韓國瑜每次講話的場合時間都很緊迫，沒時間好好講，顧問團每次政策直播都至少15分至半小時，韓國瑜每次講話一分鐘甚至不到，當然會講不清楚，這不能怪韓，如果給韓5、10分鐘可能就不是樣的。



外傳韓國瑜提政遊學策不算政策承諾？張善政指出，他沒聽到韓說不是承諾，本來出去遊學、留學、或做交換學生都是好事情，韓以為人父母心替下一代著想，本來就會覺得這是好事。



他表示，顧問團本來也有類以想法，但韓講的比顧問團快，其實學生遊學的重點是一定要有申請到學校，否則要去哪遊學？其次申請如果是透過原來就讀的大學幫忙安排，這就變成交換生的形態，所以這只是將來如何做得更能幫助學生，讓學生不用自己申請，原來的學校可以幫他、提供很多學校選擇。



張善政表示，大家不要追究名詞對不對，要不畏改，好像講不清楚就“黑韓”，他提醒批評韓的朋友，如果繼續“黑韓”，會黑到所有年輕人未來。