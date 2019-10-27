提醒！吳敦義：ECFA明年不續談將失效

吳敦義。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨主席吳敦義今天下午出席新移民後援總會成立大會時表示，2009擔任“行政院長”時兩岸簽署的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），透過關稅減免，每年貿易出口量增加，更創下一年1300億美金的出超，ECFA對兩岸有許多貢獻，明年ECFA將滿10年，若不續談就要失效，執政黨應該要重視這個問題。



這場造勢下午在國民黨中央一樓中山廳舉行，包括吳敦義、2020參選人、高雄市長韓國瑜的顧問團總召、前“行政院長”張善政、前台北縣長周錫瑋、“立委”林麗蟬、陳玉珍、台北市議員闕枚莎、前移民署長謝立功、莫天虎等人都出席，包括陸配、外配及其子女等上百位新移民到場助陣，他們高喊“韓國瑜凍蒜”、“吳敦義凍蒜”、“國民黨加油”、“立委全壘打”等口號，陸配還代表新住民贈粽子象徵“包中”，其中張善政回應媒體時事議題，吳敦義未受訪。



吳敦義表示，2009年擔任“行政院長”期間，鼓勵產業創新、創業，將營利事業所得稅從25%降至17%，反而，第二年增收25%稅收，他採取輕稅反而讓稅收增加，就是驗證“肥鵝理論”，這是從鄉下務農得到的實證，就是把鵝養的肥肥、健健康康，鵝心情好身上抖一抖，掉下的鵝毛可舖滿整個畚箕，如果動不動就拔鵝毛，鵝身上必定沒什麼毛可拔。



吳敦義指出，任內兩岸簽署的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），透過關稅減免，每年貿易出口量增加，更創下一年1300億美金的出超，ECFA對兩岸有許多貢獻，明年ECFA將滿10年，若不續談就要失效，執政黨應該要重視這個問題。



吳敦義呼籲新移民們同心協力協助國民黨，第一張票投韓國瑜，第二張票投國民黨提名的“立委”，第三張不分區政黨票投國民黨。



他指出，“中華民國”屹立不搖，有能力與誠意接受新住民、新移民，共同建構幸福的家庭與國家，所以一定會用最大努力與誠意，讓這個國家成為以四大支柱撐起的可愛國家。



他說，四大支柱包括一，廉能、效率且有品德的各級政府。



二，共創人民的繁榮經濟，白話文即是韓國瑜八字箴言“台灣安全，人民有錢”。



三，公義和諧的社會，勞資互相體貼與充分合作、男女互尊、長幼皆受同樣關照。



四，兩岸一定維持和平穩定發展，只要政府有智慧與能力維持四大支柱、兩岸維持穩定發展，經濟就會更好。