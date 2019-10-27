海洋吸塵器進入河川　從源頭打擊塑膠垃圾

中評社香港10月27日電／荷蘭發明家史拉特擴大他打撈塑膠垃圾的範圍，要讓他設計的“海洋吸塵器”從太平洋前進河川，從源頭攔截流入海洋的垃圾。



這名25歲大學輟學生創辦海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup），用以開發並部署他18歲時設計的海洋垃圾捕撈系統。



史拉特今天揭曉他海洋垃圾戰役的下一步：利用他稱為“垃圾攔截機”（Interceptor）的漂浮太陽能裝置，撈起河川上的塑膠垃圾。他表示，有必要“關閉水龍頭”，也就是壓根不讓垃圾流入大海，形容河流是“讓垃圾從陸地流入海洋的動脈”。



美聯社報道，專家表示，每年約有800萬公噸的寶特瓶、塑膠袋與玩具等塑膠垃圾從海灘、河流及港灣進入汪洋大海之中。



中央社援引報道，史拉特表示，3台攔截機已部署在印尼、馬來西亞跟越南，第4台則準備挺進多明尼加共和國。



馬來西亞雪蘭莪州州政府人員哈希姆也出席發表會，表示自己很滿意這台機器，“服役1.5個月時間成效顯著，撈起許多塑膠瓶和垃圾”。



史拉特表示，依他之見，海洋8成垃圾來自全球1000條河川，他希望能在未來5年將這些垃圾一掃而空。他告訴台下熱情的支持者：“過程並不簡單，但想想看，若我們成功，我們真的可以讓海洋恢復乾淨面貌。”



垃圾攔截機船頭的設計會把樹幹等大型漂浮物打偏轉向，但前方開口會“吞”進塑膠垃圾，並用輸送帶把垃圾倒進機器內部的垃圾桶。



等垃圾桶裝滿垃圾之後，攔截機會發送簡訊給當地作業員，請他們來收垃圾。



這台機器目前要價70萬歐元，但史拉特說，價格會隨著機器量產而下滑，並表示不清除河流垃圾產生的經濟影響，會比購買並使用這台

器還要高。 他說：“使用攔截機的費用，比毫無作為要便宜得多。”