洪恒珠退黨參選　綠委：應以大局為重盼能退選

中評社台北10月27日電／“立法院長”蘇嘉全夫人洪恒珠退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東縣“立委”。民進黨“立委”許智傑今天說，盼洪恒珠以大局為重，退選“立委”；民進黨“立委”李俊俋說，離正式登記還有時間，盼能再溝通協調。



洪恒珠今天上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第一選區“立委”。洪恒珠表示，唯一的變數是民進黨“立委”、蘇嘉全侄子蘇震清要選同選區“立委”，她就會退出。



民進黨“立委”李俊俋向中央社記者表示，離正式登記還有一段時間，希望能有妥善的結局，因為這樣給大家的觀感確實不好，盼有影響力的人繼續去勸，最好最後洪恒珠、蘇震清兩個人都沒去登記，否則對黨也是種傷害，登記前再繼續努力溝通、協調看看。



民進黨“立委”許智傑表示，洪恒珠若堅持要參選“立委”，恐會陷蘇嘉全於不義，讓外界對蘇嘉全有不當的聯想與批評；希望洪恒珠要思考到整個台灣的立場，以大局為重、以“顧台灣”立場為重，希望洪恒珠能退選。



不願具名的民進黨“立委”則說，參選本來就是每個人的權利，但若要用參選的方式來威脅黨中央，逼迫黨中央妥協，是很不可取的事；特別是蘇嘉全是大家推崇的“立法院長”，洪恒珠貴為“立法院長”夫人，難道不知道黨提名每一席“立委”參選人都非常重要嗎？洪恒珠這樣的行為不僅傷害民進黨，也是傷害台灣的民主，讓人無法理解。