社評：韓國瑜這些基本盤很穩　民調失靈？

中評社台北10月28日電（評論員 林淑玲）在甚具指標的TVBS最新民調，中國國民黨2020參選人韓國瑜以52%對39%落後蔡英文達13個百分點，一如近期多項民調，蔡多領先韓達10個百分點以上。韓的民調低、人氣高如何解釋眾說紛；但從選票結構來看，韓有幾大基本盤卻是蔡很難撼動的，形成了未來翻轉的契機。



從9月以來，韓國瑜民調從未贏過蔡英文，各種民調失靈說紛紛出籠，多數說法指向因蔡是現任者，民眾有寒蟬效應不敢表態，另有一派說法指韓粉較不易接到民調電話。然而從韓10月16日請假參選以來的造勢可看出，韓在退休軍公教、農漁會系統、觀光業、社會底層的支持相當穩固。



2016大選，蔡英文以689萬票擊潰國民黨朱立倫的381萬票，蔡大贏300萬票；2012大選，馬英九以689萬票打敗蔡英文的609萬票，馬贏80萬票。2020大選，蔡韓實力不致像2016那麼懸殊，投票率也不致像2016只有6成6，兩方得票差距較可能像2012。韓國瑜至少要拿到650萬票才有勝選可能，後續就要看他在各地區、年齡層、職業別能分別拿到多少票裝進票籃子裡。



軍公教系統現職加退休少說有上百萬票，這些人因被蔡英文重砍年金，退休金收入少了3成，多把2020大選當成復仇的逆襲，外顯的韓粉就有一大塊是他們，不時跟著韓造勢活動跑。去年縣市長選舉後，一般評估鐵桿韓粉約有200萬人，其中應有約半數是退休軍公教與部份現職人員。最近各退休軍公教系統的動員都非常積極。



外界較沒注意到的一塊是農漁會系統的挺韓力道，這與關係、人脈有關。韓國瑜從2013至2017擔任台北農產運銷股份有限公司總經理長達4年之久，各式各樣的農業議題他信手拈來，與各地農會都有深厚關係，與農民能對得上話。農業是台灣中南部的命脈，台灣農會系統真正龍頭是雲林“張家班”，韓與張榮味關係良好，韓妻李佳芬出身雲林政治家族，本身曾任三屆雲林縣議員，韓在雲林取得優勢。再從農會往漁會系統擴充，韓也有相當的支持度。透過農漁會系統可穩住韓在南台灣的票源，韓去年能打破民進黨盤踞高雄市20、高雄縣30年當選高雄市長，農會系統相當關鍵。

