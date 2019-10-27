前三季度工業利潤同比下降2.1%　降幅收窄

中評社香港10月27日電／國家統計局27日發佈數據，前三季度，全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%。



新華社報道，國家統計局工業司高級統計師朱虹介紹，其中，一季度同比下降3.3%，二季度下降1.9%，三季度下降1.8%，降幅呈逐季收窄態勢。



統計顯示，1至9月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤總額同比增加，11個行業減少。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長13.7%，電氣機械和器材製造業增長13.5%，專用設備製造業增長12.9%，非金屬礦物製品業增長11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降41.8%，汽車製造業下降16.6%，化學原料和化學製品製造業下降13%。



“前三季度工業企業效益出現結構性改善。”朱虹介紹，1至9月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤同比增加，佔比超過七成，比1至8月份增加2個。1至9月份，高技術製造業和戰略性新興產業利潤同比分別增長6.3%、4.6%，增速比1至8月份分別加快3.5、1.6個百分點。



此外，汽車和電子行業利潤回暖帶動裝備製造業利潤增速由負轉正。1至9月份，汽車製造業利潤同比下降16.6%，降幅比1至8月份收窄2.4個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業利潤由1至8月份下降2.7%轉為1至9月份增長3.6%。受這兩個行業利潤回暖影響，裝備製造業利潤由1至8月份下降0.7%轉為1至9月份增長0.9%。



短期工業利潤仍有波動。當天發佈的數據還顯示，9月份當月，規模以上工業企業利潤同比下降5.3%，降幅比8月份擴大3.3個百分點。朱虹分析，這主要是受工業品出廠價格降幅擴大、銷售增長放緩等因素影響。