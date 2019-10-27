英相擬提前大選突困　兩小黨加入支持陣容

中評社香港10月27日電／英國國會28日將投票決定是否提前大選，根據最新民調，首相約翰遜的保守黨民意支持度領先第一大反對黨工黨16個百分點，而兩個留歐派小政黨也表態支持12月提前大選。



英國脫離歐盟歹戲拖棚，約翰遜脫歐案未能獲國會下議院通過，為突破僵局，他在兩度提議提前大選未成後第3度提案，而此案必須獲得650位國會議員的2/3同意才能通過。英國本屆國會於2022年才任期屆滿。



依據約翰遜提案，若國會同意提前於12月12日大選，議員們將有更寬裕時間進行辯論，並通過他的脫歐案。



據中央社報道，贊成英國留歐的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）與自由民主黨（Liberal Democrats），也已加入支持提前選舉陣容，並寫信給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求歐盟同意延後英國脫歐時程至明年1月31日，以便英國提前舉行大選，但他們主張於12月9日舉行選舉。



根據市場研究公司Opinium在10月23日至25日進行的民調，相較8天前的民調，保守黨支持率提升3個百分點達40%，在野的工黨（Labour Party）則維持24%未變。執政的保守黨領先工黨16個百分點。



留歐派自由民主黨的民意支持度下滑1個百分點至15%，而法拉吉的脫歐黨獲10%支持率。



英國國會28日投票決定是否提前大選，但多數反對黨已表明他們若不是將棄權、就是會投反對票，意味約翰遜不太可能跨過門檻，贏得2/3國會議員的支持。



在英國下議院650個席次中，保守黨占288席，自由民主黨與蘇格蘭民族黨共有54席。