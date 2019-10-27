55萬新住民兵家必爭　韓推九大新移民政見

吳敦義27日下午出席新移民全台後援總會成立大會並致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜“國政”顧問團今天公布9項新移民政策，主張成立“行政院”轄下的新移民委員會，並推動陸配取得身分證年限與外配一致，並將未納保的懷孕新移民婦女納入全民健保。



台灣新住民人口約55萬人，“國政”顧問團總召張善政及顧問團社福小組長、台大社會系教授馮燕公布公布的新移民政策一共有9點，一是致力陸配、外配平權，申請身分證6年改4年，推動多元文化政策；二是因應全台50萬個新移民家庭，成立新移民委員會；三是建構分級分類通譯制度；四是推動跨國企業與新移民子女產學合作；五是培養新移民考試知能；六是提供華語學習環境及數位化學習平台；七是發揮新移民文化優勢培養國際人才；八是新移民納入全民健保；九是加強對初入境的新移民照顧。



國民黨主席吳敦義今出席韓國瑜新移民政見發表會暨新移民後援總會成立大會，由國民黨“立委”林麗蟬、“國政”顧問團總召張善政、社福組組長馮燕發表韓國瑜新移民政策。



吳敦義致詞表示，新移民到“中華民國”建造幸福家庭，大家融為一體，希望在天地之下，四海一家，不管膚色、語言、出生地，只要同心協力就能建構幸福美滿家庭，在社區互相照顧就是溫暖大家庭。



吳敦義也懇請大家，同心協力協助國民黨延續九合一大選的佳績，明年將第一張“總統”票投給韓國瑜，第二張票投給國民黨提名徵召的“立委”參選人，第三張不分區選票投給國民黨。

