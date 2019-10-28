汪毅夫：破壞人民政協會議的特務案

圖一，《中國人民政協為楊傑遇害致唁電》（來源:汪毅夫提供） 中評社北京10月28日電（作者 汪毅夫）1949年9日21日，“中國人民政治協商會議第一屆全體會議的第一天，通過了中國共產黨代表團的臨時動議，由中國人民政協主席團以大會名義，向中國國民黨革命委員會和楊傑將軍的家屬，對中國人民政協代表楊傑將軍被國民黨匪幫暗殺事致電吊唁”。暗殺楊傑是頑固堅持反共立場的國民黨反動派破壞人民政協的罪行之一。



1949年10月1日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議閉幕後第一天，《人民日報》報道了中國人民政協開幕前夕破獲的另一起國民黨特務案。其文記：“陰謀在人民政協開會期間進行搗亂活動的國民黨反動派特務分子木劍青，於20日為北京市人民政府公安局逮捕。該犯為國民黨中統局特務，受陳匪立夫領導，化名王建坤，於9月2日來京，企圖在人民政協開會期間，進行搗亂破壞活動。市公安局於偵證後，即於20日於長安飯店內將該犯逮捕，當場並搜獲偽造書信、文件等各件，現正嚴加審訊中”；又記：“特務木劍青陰謀於人民政協開會期間進行搗亂破壞案，經北京市公安局連日審訊，特務匪徒木劍青已初步供出，該案為國民黨中統局有計劃之搗亂活動，以該犯偽裝國民黨地方將領起義代表，並偽造起義信件以掩護其特務活動，進而找機會竊取人民政協重要消息及機密文件等，並調查人民解放軍調動情況及北京市一般情況，該犯此次來北京，偽中統局曾給予大量人民幣以為特務費用”。



附帶言之，中國人民政協為楊傑遇害的唁電發布時間“申馬”即9月21日；第一套人民幣是1948年12月開始發行的。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

