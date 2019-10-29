汪毅夫：廈門大學校友在台灣“風評好”

圖一，朱兆祥刊於《台灣文化》的《廈語方言羅馬字草案》（來源:汪毅夫提供） 中評社北京10月29日電（作者 汪毅夫）1947年，《廈大通訊》第八卷第一期載廈大校友台灣來信，信上說：“每個校友在各地工作，都給當地的人民十二萬分的好感。台語說是‘有人氣’、‘風評好’、‘真優秀’。就這點來看，可以說我們仍一本來台的初衷，不受流俗所染。我們能自愛，能愛人，我們都深深地永遠地牢記著母校的校訓，我們要將我們的學識、經驗、心境求到‘止於至善’。這點我們來台的校友可以告無罪於師長在校時的教督，以及各地校友的鼓勵。不信嗎，請看這次‘二·二八’事變，我們校友都沒受過虧。平民在談話中，在報章上攻擊著各式的貪官污吏，但都未曾攻擊到我們二、三百個校友的頭上來”。



光復初期到台灣工作的廈門大學校友的不俗表現，確實合於台灣民眾的良好“風評”：“有人氣”、“真優秀”。1946 年來台擔任台灣省國語推行委員會委員的廈大校友朱兆祥是其中的一個例證。據我所見資訊，1946年1月，台灣省國語推行委員會頒布實施朱兆祥委員設計的《台灣方音符號方案》；1946年10月，台灣省國語推行委員會“為實驗從方音學習國語，於（民國）三十五年十月一日成立國語推行所”，朱兆祥為指導員；1947羊2月，朱兆祥在《國語通訊》第三期發表《台灣同胞國音誤讀析》；1948年6月2日，朱兆祥出席廈大台灣校友會全體校友大會；1948年9月，朱兆祥在《台灣文化》第三卷第七期發表《廈語方言羅馬字草案》。



光復初期台灣國語推行運動乃由學者主導、循“從方音學習國語”的正確道路。廈門大學校友朱兆祥在台灣國語推行運動中以其突出的學術才華和學術貢獻，至今備受稱譽。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）