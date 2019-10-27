中評社北京10月27日電／新華社報道，記者從第一屆中國空間科學大會上獲悉，中國載人月球探測相關工作正穩步推進，有望在月面建設科學考察站，為人類踏上火星奠定堅實科學與技術基礎。



中國載人航天工程副總設計師陳善廣在於廈門舉行的這次大會上表示，近年來，月球探測被主要航天國家列為重點發展領域，全球迎來新一輪探月熱潮。中國對載人航天後續發展也進行了深入論證和長遠謀劃，就載人月球探測實施方案開展了多輪深化論證，形成了總體共識和初步方案，目前相關工作正在穩步推進。



陳善廣說，載人航天未來的發展趨勢是載人月球探測，建立月球基地，開展科學研究，拓展人類活動空間，並為月球以遠的載人深空探索不斷積累技術和經驗，遠期目標是實現人類到達火星。



陳善廣說，在載人探月過程中，將通過航天員在月面架設探測設施，獲取數據和樣品，革新人類對月球形成和演化的認識；利用月球低重力、弱磁場、高真空等特點開展有人參與的物理、化學、天文、地質等多學科研究和原位資源利用，促進基礎科學創新與發展；探索人在月球的生存能力、方式和基礎生命科學問題，逐步構建月面密閉生活環境，為人類向深空走得更遠打下基礎。



第一屆中國空間科學大會由中國空間科學學會發起並主辦，于25日至28日在廈門舉行。