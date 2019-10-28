郭台銘粉絲見面會　夫妻曬恩愛

鴻海創辦人郭台銘及妻子曾馨瑩站在台上與身後的粉絲合影。（郭台銘辦公室提供） 中評社台中10月27日電／鴻海創辦人郭台銘的感恩之旅第三站，27日下午在台中中好運來洲際宴展中心進行，主持人由劉宥彤、蔡沁瑜親自粉墨登場，2千郭粉與會，郭台銘與妻子還在台上玩互動遊戲，也和舞團成員一起熱舞。



值得注意的是，在郭台銘台中場的感恩之旅中，不只郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜受訪時表示不參選，就連永齡基金會顧問郭昕宜、苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺也在活動中宣布不投入2020“立委”選戰。



郭家軍參選雷聲大、雨點小，郭台銘篤定不選之後，目前只有郭辦政策主任李縉穎，競選新北市第十選區（土城、三峽）區域“立委”，以及在高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、 梓官、橋頭）支持中國國民黨提名的黃韻涵，其他都沒有動靜。



以“神祕嘉賓”身份出現的郭台銘妻子曾馨瑩到場今天盛裝一身紅衣，郭台銘在會中高唱《月亮代表我的心》獻給愛妻。





對於前高雄縣長楊秋興持續勸進郭董參選，蔡沁瑜在會前受訪時說，“各自有各自的生涯規劃”，郭台銘已經表態不選，未來會將心力放在辦學、組建智庫等方面，也會盡力讓“郭家軍”在“國會”上有一席之地，同時也會跟盟軍、友軍合作，擴大郭家軍在“國會”席次上的影響力。



對於自己是否會代表郭家軍參選，蔡沁瑜強調，依照自己的生涯規劃，目前會著力在幫助郭台銘推行學校、政策以及自媒體等；同時，郭台銘也希望她盡力扮演好發言人的角色，因此不會投入選舉。