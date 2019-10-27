中國試點個人債務清理機制

中評社北京10月27日電／近日，溫州中級人民法院對外公佈了一起個人債務清理案件，這也是中國首例具有“個人破產”實質功能的案例。



新華社報道，這一案件中，債務人蔡先生因為經營企業破產，他個人需要對214萬餘元債務承擔連帶清償責任。經過第三方財產核查，蔡先生的資產情況目前只有現就職公司1%的股權（實際出資額5800元），一輛已報廢的摩托車及零星存款。蔡先生個人每月收入4000多元，確無能力清償鉅額債務。



2019年8月，溫州中院印發了《關於個人債務集中清理的實施意見（試行）》通過建立個人債務集中清理機制，在保障全體債權人公平受償和防範打擊逃廢債行為的基礎上，給一些誠信的被執行人以重生機會，進一步優化營商環境和完善執行不能案件有序退出機制。



經債務人申請、債權人同意，這起案件啟動清理程序。最終，蔡先生提出按214萬餘元債務的1.5%清償比例即3.2萬餘元，在18個月內一次性清償的方案。同時，蔡先生承諾，該方案履行完畢之日起6年內，若其家庭年收入超過12萬元人民幣，超過部分的50%將用於清償全體債權人未受清償的債務。債權人同意債務人可以自清理方案履行完畢之日起滿3年後，恢復其個人信用。



依據中國相關法律，如果不進行個人債務清理，蔡先生將會因為失信被列入失信被執行人名單，債務人不僅會被限制部分民事行為，包括乘坐高速鐵路列車、住高檔酒店等高消費行為，同時還可能面臨司法拘留等強制措施。



通過個人債務清理，經債權人同意後，債務人可以有條件地逐漸恢復信用，意味著債務人可以重新進行市場經營等經濟活動，增加了重新償還債務的可能。



溫州中院執行局局長陳衛國介紹，個人債務清理並不是意味著無條件免除債務，惡意的、欺詐性的債務是不能被免責的。

