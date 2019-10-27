蔡賴配是否定局　林飛帆：很快會看到結果

中評社台北10月27日電／陳水扁日前表示，民進黨下屆“總統”、“副總統”參選人“蔡賴配”已成定局，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，決定權在“總統”和被邀請擔任副手的人，相信很快大家就會看到結果。



中央社報道，林飛帆今天參加“屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹”成立大會，他接受媒體聯訪詢問有關“蔡賴配”是否已成定局時表示，決定權在“總統”及被邀請擔任副手的本人，現在離投票時間也剩不多，相信大家很快就會看到結果。



“立法院長”蘇嘉全的妻子洪恒珠上午宣布退出民進黨，要以無黨籍身分參選屏東第1選區“立委”，並表示“立委”蘇震清如果參選，是她會退出的唯一理由。對此，林飛帆說，黨中央將盡最大努力協調，相信蘇嘉全也有大智慧處理這件事。



2020蔡英文屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今天下午成立，“總統府”秘書長陳菊和林飛帆到場參加，由陳菊授旗給擔任小英姐妹會屏東縣總會長的“立委”周春米，以及新住民姐妹會代表等。



陳菊表示，女人雖撐起半邊天，但聲音往往只有一點點，現在女人要喊出聲音，所有的姐妹都要站出來支持“小英”對台灣的改革，希望屏東的2席“立委”都當選，“國會”過半。



林飛帆則拜託新住民姐妹及小英姐妹會成員共同捍衛本土政權，為台灣打拚，台灣不做香港第2。

