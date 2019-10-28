澎湖王林炳坤談王金平下一步：應該結束了吧

林炳坤接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜進行全台傾聽之旅，27日到澎湖四大古廟之一的水仙宮參拜，素有澎湖王之稱的無黨團結聯盟主席林炳坤也出面接待。林炳坤和國民黨前“立法院長”王金平交情深厚，是挺王大將，對於王的下一步，林向中評社說“應該結束了吧！不會再選了（指選“總統”），沒有了嘛！”林也透露，他有在勸韓王兩邊合作，所以應該是有機會的。



林炳坤曾連任5屆澎湖縣選區“立委”（第3～7屆），有澎湖王之稱。林炳坤2002年6月遭國民黨開除黨籍後與其他無黨籍“立委”成立無黨團結聯盟，並任總召集人。2004大選中支持連宋配(連戰、宋楚瑜)。2004年12月當選第6屆區域“立法委員”，2008年1月連任，因而有澎湖政壇教父之稱。2012年1月14日，競選“立委”連任失敗，輸給民進黨的楊曜。



林炳坤是王金平在地方的重要支柱之一，之前曾表態未來無論王金平動向為何，他都必跟隨到底，力挺到底。



林炳坤在澎湖接受中評社訪問時，對於他出現接待韓國瑜是否代表挺韓的態度？林說，“這是我家，老家在這，到我家來怎麼可能不出來？”林也強調，他和韓是以前“立院”老同事了。



澎湖僅有約10萬人口，韓國瑜在澎湖選情？林炳坤說，澎湖應該會贏吧！但整體還不曉得，還有兩個月看看，好好打這個選戰，澎湖應該是贏啦！



談到王金平的下一步應該怎麼走？林炳坤說“應該結束了吧！不會再選了，沒有了嘛！”至於下一步呢？林說“就這樣過一生啊！”



林炳坤強調，他跟王金平每個禮拜都在一起，王大概就是這樣了，但他也有跟說韓國瑜這邊說，應該釋出善意跟王好好合作，韓的競選總部執行長林國正26日也有來找他談這事，兩人聊蠻長的，而他也會勸王，所以就看韓如何釋出善意。



林炳坤說，兩邊應該可以好好談的，眾多好朋友都希望撮合韓跟王合作，就像大甲鎮瀾宮董事長顏清標也一直在幫忙。