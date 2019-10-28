妻脫黨參選　蘇嘉全東南亞避鋒頭？

蘇嘉全到印尼為蔡英文助選，但太太洪恒珠則是脫黨成立“立委”競選總部。（取自蘇嘉全臉書） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）“立法院長”蘇嘉全妻子洪恒珠27日成立競選總部，宣布以無黨籍身份參選屏東縣第一選區“立委”。蘇嘉全也透過臉書表示，這個周末他受邀前往印尼，參加蔡英文連任後援會的成立大會，現場有超過300位台商僑胞共襄盛舉，熱鬧非凡。



蘇嘉全這家人最近讓民進黨“霧沙沙”，先是蘇嘉全日前傳出為了侄子蘇震清進入不分區“立委”安全名單運作中執會流會，然後蘇妻洪恒珠揚言脫黨參選“立委”，27日在競選總部成立時又宣稱他參選的唯一變數是“立委”蘇震清投入選戰，黨內都被這家人搞得眼花撩亂。民進黨在屏東縣第一選區已提名鍾佳濱尋求蟬連，蘇家的動作形成干擾。



對於太太參選，蘇嘉全也透過辦公室表示，他堅決反對太太參選，並對她退出民進黨表示遺憾。在“立委”選舉截止登記以前，他會再持續溝通，希望她能打消參選念頭。



蘇嘉全在臉書則說，趁著到東南亞機會，讓他能夠與許久不見的僑胞鄉親見面話家常，關心大家發展的動態，以及海外企業界的聲音，收穫十分豐富。現場看到台商朋友們士氣高昂，對於蔡英文的施政也加以肯定、充滿期待，證明在蔡的帶領下，“國家”走在正確的道路上，這種感覺讓人非常振奮。



他表示，經過多年的打拚，印尼台商不僅實力雄厚、表現活躍，前景也令人看好，有賴這麼多台商好朋友，在海外幫台灣拚濟貿也拚外交，台灣才能夠在動盪的國際環境中紮穩腳步。



他也期待未來，大家能夠繼續攜手努力，促進所有海外台商與本土產業，在各自的目標領域同步成長，讓台灣以強健的經貿實力當作動能，在國際舞台盡情翱翔。

