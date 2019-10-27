賴清德返台首輔選“立委”　蔡賴配避而不談

中評社台北10月27日電／賴清德結束訪美行程返台後首度輔選“立委”，今天南下彰化參加民進黨“立委”黃秀芳舉辦的萬聖節泡泡派對活動。不過，對於是否擔任蔡英文副手，賴清德仍避而不談。



中央社報道，賴清德今天到彰化市參加黃秀芳舉辦的“萬聖節泡泡派對”活動，陪同的還有民進黨“立委”洪宗熠、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富以及彰化市長林世賢等人。



在抵達彰化市金馬公園活動會場後，賴清德隨即和黃秀芳一起換上應景的萬聖節披風，並拿起巨型泡泡棒製作七彩泡泡，與在場大小朋友一起同樂，度過愉快下午。



不過，對於是否擔任蔡英文副手，賴清德仍避而不談。他提到，來彰化為黨籍“立委”黃秀芳加油，主要是因為黃秀芳被列為優質“立委”，而且黃秀芳認真問政，堅持台灣本土價值，爭取地方建設不遺餘力。



賴清德進一步表示，他在擔任“行政院長”時，曾接受過黃秀芳質詢，發現黃秀芳是教育“立委”，很關心學校校舍改建以及教育環境改善；而這次彰化縣現任“立委”陳素月、黃秀芳、洪宗熠以及彰化縣第一選區“立委”參選人、彰化縣議員陳秀寶能否當選，對民進黨“國會”席次能否過半相當重要。



他強調，國民黨號稱在彰化縣4席“立委”會全上，如果讓國民黨在彰化勝選，民進黨在“立法院”席次就無法過半，只有民進黨“國會”席次過半，蔡英文連任成功，所有政策推動才能順利發展，因此他要特別拜託大家支持民進黨。