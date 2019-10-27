蘇貞昌魔鬼說　扁痛斥非美麗島律師該說的話

對於蘇貞昌批陳長文魔鬼一一現形，陳水扁回應，不是法律人和美麗島律師該說的話。（中評社 資料照） 中評社台北10月27日電（記者 洪德諭）針對香港殺人凶嫌陳同佳案，“行政院長”蘇貞昌批馬英九的律師陳長文替陳同佳辯護是“魔鬼一一現形”，也讓陳長文寫公開信給蘇貞昌。陳水扁在“一邊一國行動黨”媒體通訊群組接受提問時回答，蘇貞昌不應用“馬英九的律師替凶手（陳同佳）辯護”，導引出“魔鬼一一現形”。那是政治語言，不是同為法律人和美麗島律師該說的話。



陳水扁和蘇貞昌都是發生於1979年的美麗島事件辯護律師，之後轉入政界發展，1981年蘇貞昌當選台灣省議員，陳水扁當選台北市長。



請問蘇貞昌對馬英九的律師陳長文為凶手陳同佳辯護，說是“魔鬼一一現形”，也引發陳律師寫公開信給蘇律師的看法？



陳長文律師與陳水扁的統獨政治理念雖然不同，但對於他寫給“閣揆”蘇貞昌律師的信，陳水扁頗表贊同。蘇院長不應用“馬英九的律師替凶手（陳同佳）辯護”，導引出“魔鬼一一現形”。那是政治語言，不是同為法律人和美麗島律師該說的話。否則謝長廷挺身為殺人凶手陳進興辯護又作何解釋？



陳水扁曾自許要做“台灣的丹諾”，陳長文律師引用美國著名人權律師丹諾的名言：“一個人在未定罪前，都是無辜的”、“我恨罪行，但從不恨罪人”。其實《刑事訴訟法》也是“無罪推定”的。



陳水扁表示，沒有錯，律師的天職就是：“第一，要確保他的當事人，不會在證據未確的情況下被定罪；第二，如果證據確鑿，要確保他的當事人不會受到不合理的懲罰。”



陳水扁說，再則，蘇院長身為“閣揆”也不宜就刑事個案，特別是尚未定讞的案件要求判死，竟也發生在10月25日“國會”殿堂的答詢。蘇揆應該探討的是，“我國”的刑事政策，究係古代“殺人者死”的“報復刑”，還是《監獄行刑法》第一條揭櫫促使改悔向上的“教育刑”？而非隨著選舉腳步的逼近，充滿過多政治算計。