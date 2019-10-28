韓國瑜台北青年論壇　獨派與韓粉場外互嗆

韓國瑜在台北辦青年政策論壇和青年對話，“韓粉”場外自發性到場相挺。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜27日晚上在台北舉辦“走出同溫層”青年政策論壇，與 100位青年進行“你說、我聽”的交流活動，主張“台獨”路線的台灣基進黨與“一邊一國行動黨”共約20人在場外抗議，並且和現場聚集的30多位“韓粉”互嗆較勁。



韓國瑜的青年政策論壇27日晚間7時30分在市民大道四段的市民空間（Citizen Space）和100位青年朋友座談，場外在7時開始熱鬧起來，一邊是獨派抗議者、另一邊是自行到場的“韓粉”。另外，替呂秀蓮連署團隊及“以核養綠”公投連署團隊也到場尋求民眾連署。



台灣基進黨與“一邊一國行動黨”共約20人，在7時左右抵達場外，他們聚集在對面停車場門口舉著紅色抗議牌叫喊“北漂選市長，北棲選“總統”，韓國瑜滾出高雄，滾出台灣！”、“韓國瑜憑什麼選“總統”，滾出去”。



早先一步抵場外的“韓粉”約30多人原本保持沉默，發現獨派抗議者叫囂後，立即秀出韓國瑜的旗幟與“國旗”高喊“韓國瑜選“總統”、“總統”、“總統”韓國瑜”、同時還高唱“出征”、“夜襲”以及“國歌”，還有韓國瑜競選口號“台灣安全，人民有錢”來展現高度“愛國心”。



在場維安的警察立即將兩邊陣隔開，由於獨派抗議者聚集舉牌叫罵，警方宣布獨派非法集會遊行並牌警告，獨派在場會正式開始座談，媒體逐一進場採訪後也悄悄撤退。

