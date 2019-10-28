中評關注：韓國瑜的母雞效應開始發功了

韓國瑜的母雞效應在澎湖明顯發揮。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜進行全台傾聽之旅，26、27日的澎湖行，韓受到澎湖鄉親的熱烈歡迎，韓的高人氣也發揮了母雞效應，間接化解了澎湖藍軍地方人士間的心結，替國民黨澎湖“立委”參選人歐中慨的選情注入一支強心針。後續如順利整合，對於國民黨在澎湖的選情可以說是非常樂觀。



澎湖雖只有約10萬人，藍軍內部卻相當複雜。國民黨在地方上的矛盾，主要是在於現任縣議員、“立委”參選人歐中慨，2018縣長選舉並沒有支持國民黨提名的賴峰偉，賴順利當選，緊接著在正副議長選舉中，歐中慨也沒有投票給代表國民黨角逐正副議長的劉陳昭玲、陳雙全，反而是投給了民進黨支持的議員藍凱元。最後國民黨獲勝。



藍營地方人士認為，歐中慨這次代表國民黨出戰，最大的困難不在挑戰尋求連任的民進黨“立委”楊曜，而在他如何說服國民黨這些他過去沒有支持的人，現在去支持他。



但這些矛盾，在韓國瑜26、27日的澎湖行中，似乎有所轉機，韓和澎湖藍軍雖沒有特別淵源，但其優勢在於他的高人氣，去到哪裡都有不少支持民眾相挺，而韓此行來的重點，也是要和歐中慨一起成立聯合競選總部。27日的總部成立造勢大會上，賴峰偉和劉陳昭玲都紛紛到場替歐助選，拉著歐的手拜託鄉親相挺。



據了解，劉陳昭玲之前幾乎沒有在歐中慨的選舉場合中和歐一起同台過，因此27日會現身，完全是看在韓國瑜到澎湖的面子上，這也讓歐和劉陳間的矛盾有望化解。



另外，澎湖藍營大老或是要角26日晚上皆齊聚在韓國瑜下塌的民宿，交換選情和各種意見，韓了解到地方有矛盾存在，同樣希望能有圓滿解決的方式，這也是韓在27日的競選總部造勢大會上，當著賴峰偉、歐中慨、劉陳昭玲同在台上時，喊著要大家不要只看小愛要看大愛以及為大格局著想。



這些種種跡象，可以看出韓國瑜的母雞效應隨著全台傾聽之旅的開跑，已經開始發揮出來，讓國民黨各地的“立委”參選人都受益，而最終能不能帶動藍軍全台選情，後續值得觀察。