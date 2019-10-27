韓國瑜與青年對談政策　反韓挺韓人馬場外互嗆

中評社台北10月27日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜今天參加北部首場青年政策論壇，再提鼓勵大學生、研究生出國交換。韓國瑜表示，未來台灣的青年一定要與國際接軌，有雙語能力，很多人講些風涼話，但是他完全不在乎。



中央社報道，與此同時，“一邊一國”行動聯盟”、台灣基進黨則在場外抗議，高舉“一枝穿雲箭，市長變不見”及“作業還沒交，為何放寒假”等標語，但遭警方團團圍住，而現場的韓國瑜支持者也不甘示弱，高呼“韓國瑜當選”的口號，雙方隔著馬路互嗆，場面十分火爆，但並未發生衝突。



韓國瑜日前表示，若當選“總統”，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，費用可挪用前瞻基礎建設新台幣500億元經費。但遭“教育部次長”劉孟奇說，不論怎麼試算，經費需求恐都是“征服宇宙級別”。



韓國瑜今天晚上在台北出席北部首場“走出同溫層”青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談，韓國瑜也在現場重提“中英雙語教育”及“鼓勵大學生研究生出國交換”的青年政策。



韓國瑜表示，台灣下一代的孩子，必須全部實施中英文雙語教育，大學生及碩士班7個年級，只要在這兩個前提下，有意願、有實力，不能英文不會說，到阿拉伯地區阿拉伯文不會講，若是有實力且準備好了，就可以出國當交換學生一年。



他說，很多人酸言酸語講一些風涼話，但是他完全不在乎，因為他知道青年將來會面臨到什麼挑戰，沒有雙語跟國際移動能力，將來站在人生的拳擊舞台上，第一個回合就會被打趴下來。他那個年代還可以語言不好，但是未來台灣的青年一定要與國際接軌，有雙語能力。



韓國瑜指出，他跟“國政”顧問團已經看到台灣青年未來的挑戰非常巨大，而且時間並未站在台灣的年輕人這邊。