中評關注：藍綠不過半機會大　搶人戰先開打

蔡英文出席無黨籍林昶佐活動，這也是為了下屆“國會”爭取更多支持。（照片：蔡英文連任辦公室提供） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）2020“總統”、“立委”選舉將在11月18日至22日開始登記，各黨也加緊布局不分區提名。由於小黨林立加上對於藍綠兩大黨的失望等心情，2020“國會”很可能是各黨不過半，藍綠掀起搶人大戰。蔡英文27日到台北市為退出時代力量、現無黨籍“立委”林昶佐站台，日前也替同為退出時力、目前無黨籍的台中市“立委”洪慈庸站台，為民進黨多拉兩席。



“立法院”總席次113席，過半必須要拿下57席。民進黨主席卓榮泰日前受訪說，他們內部民調顯示民進黨可以單獨過半。但這恐怕是壯膽意味比較大；國民黨的目標也從60席下修到50席左右。兩大黨其實都沒有把握過半。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲最近對藍綠火力全開，民眾黨政黨票應會過5%，可以分得不分區“立委”席次。鴻海創辦人郭台銘也希望在“立法院”有自己人，因此，積極培養“郭家軍”。郭、柯兩人都想在第十屆“立法院”扮演關鍵角色，一旦兩黨無法過半，郭、柯以及親民黨、時代力量將會是關鍵影響力，第一戰就是“立法院長”、副院長選舉。



本屆“立法院”（第九屆）首度有民進黨籍“立法院長”與副院長，民進黨目前打出戰略是，要讓蔡英文好做事，必須要“國會”過半，希望爭取更多席次，力拼“國會”過半。但蔡英文第一任時，民進黨首度“國會”席次過半，但政策執行不見得獲得支持者認同。



這次中間選民一部分可能被台灣民眾黨打出的“厭惡兩大黨”所吸引；另一部分也認為，民進黨並沒有執政的比較好，仍需要“國會”監督力量，選民覺醒的力量力量會使得民進黨難過半。



國民黨方面，目前只有35席，要一下增加到57席過半也不容易，除了民進黨有執政優勢，另也是厭惡兩大黨的力量仍會發揮作用。因此，從國民黨主席吳敦義積極爭取各方支持，不得罪各方力量，就是希望在選後爭取民眾黨以及郭家軍支持，力拼院長寶座，如果國民黨實力足夠過半，吳敦義態度不會這麼迎合。



若未來“立法院”是兩大黨不過半，小黨力量將扮演關鍵角色，席次越多越是關鍵，民眾黨可能獲得最關鍵的位置。而現在民進黨與柯文哲關係交惡，未來民進黨對柯態度會不會轉變？也是未來“國會”誰能當院長的變數。