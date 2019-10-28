賴清德開始以蔡分身輔選　蔡賴配有譜了

賴清德回台先探望余天女兒，“立委”輔選第一站是初選連署挺蔡的黃秀芳。（照片：蔡英文連任辦公室提供） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德日前從美國為蔡英文輔選回台後，並未停下腳步，仍持續在走行程，首先是探望民進黨“正國會”“立委”余天生病的女兒，接著隔天又到彰化縣輔選“立委”黃秀芳。黃派系不明顯，但問政偏向英系，賴清德一開始輔選並未選定新潮流“立委”，雖蔡英文與賴清德都還不願意明說“蔡賴配”，但從賴行動看來，“蔡賴配”儼然成形。



賴清德25日從美國為蔡英文輔選回台，接著26日探望“正國會”“立委”余天女兒病情，27日到彰化為黃秀芳輔選。賴這兩個行程都不是初選力挺他的新潮流“立委”，黃秀芳甚至在民進黨初選時還連署力挺蔡英文。



蔡英文連任辦公室幫忙賴清德發行程以及新聞稿，提及黃秀芳27日在金馬公園舉辦“萬聖節泡泡派對”，邀請民眾帶著孩子們到現場體驗泡泡達人帶來的精采泡泡秀跟有趣的泡泡體驗，充滿創意與樂趣的泡泡派對肯定會讓參與的孩子跟父母們留下難忘的回憶。賴清德也來到現場與小朋友互動，讓彰化的天空飄揚著七彩的泡泡。



針對活動中記者問到為何選擇黃秀芳做為輔選行程的第一站，賴清德回應，來到彰化為黃秀芳輔選是因為黃秀芳是“國會”評鑑的優質委員，除了認真問政並堅持台灣本土的立場以外，黃秀芳也對彰化縣基礎建設的爭取不遺餘力。



賴清德說，擔任“行政院長”受黃秀芳質詢時，黃秀芳為教育的付出讓他感到印象深刻，包括今天的泡泡派對，園遊會、兒童劇場等，黃秀芳這三年來已經舉辦數十場親子活動，黃秀芳更是爭取了超過新台幣1億2000萬的經費全力推動選區內各級學校設備以及環境的改善，黃秀芳身為一個教育委員著實非常關注孩子教育的發展。



賴清德表示，彰化選區是這次民進黨“國會”能否過半的重要關鍵，如果彰化縣選的不理想，甚至國民黨4席都拿到的話，民進黨要“國會”過半就會變得十分的困難。



賴清德強調，會到彰化來便是希望大家能夠支持民進黨提名的四位候選人，黃秀芳、洪宗熠、陳素月、陳秀寶四個人都要當選，這樣便能確保在“國會”保持過半的席次，蔡英文連任後才能順利推動所有政策，這一點一定要拜託大家。