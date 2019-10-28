青年要求拒簽和平協議　韓國瑜提出四點

張善政(右起)、韓國瑜、蔡玉玲。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜27日晚上在台北舉辦“走出同溫層”青年政策論壇，與 100位青年對談，會中有青年要求韓應表態拒絕簽署兩岸和平協議。韓國瑜表示，可以把話講得很強悍，可是對2300萬人有什麼好處？他會捍衛主權、和大陸對話，也會尋求台灣內部共識。



韓國瑜的青年政策論壇27日晚間7時30分在市民大道四段的市民空間（Citizen Space）登場，進行“你說、我聽”的交流活動，活動直到晚間9時30分才結束。一開場首先進行15題是非問答，詢問青年是否滿足當前生活、工作、收入及是否想買房、成家立業生小孩，主持人會抽樣詢問回答“YES”或“NO”的原因，韓國瑜在遊戲尾聲中悄悄的走進會場發表青年政策，並與“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，顧問團成員、前“行政院政務委員”蔡玉玲一起和青年朋友進行交流。



韓國瑜開場白就表明，“你可以不喜歡我、討厭我，但請你一定要了解我的政策。”



一開始，有人詢問對兩岸簽署和平協議的態度；座談到尾聲，又有另一位同學要求韓國瑜可否承諾任內不會簽署兩岸和平協議，韓國瑜前後都沒有正面回答。



韓國瑜表示，遵守“中華民國”的憲政體制是絕對不變的，這是很敏感也很重大的問題，所以他要講得很精確，首先是捍衛“中華民國主權”，所以可以看到今年雙十節，高雄20年來從來沒掛過這麼多的“國旗”。



二是兩岸一定要對話，就算夫妻吵架不講話也很危險，何況兩岸這麼重要，美國與中國大陸有100條熱線，現在兩岸之間沒有對話，海基、海協會不對話了，這是多可怕、多恐怖的事，所以必須要展開對話；對話絕不是賣台，而是必須要對話，在大陸的台商最少150萬人，難道不管他們？這對話非常重要。



三是台灣內部本身要產生共識，“不要一人一把號，自己在吹自己的，你看不順眼我、我討厭你”，這樣產生不了共識，對外的力量會愈來愈弱。



四是台灣民主化，在華人地區是值得自豪與驕傲，希望未來包括中國大陸都可以參考民主，想看看，50年前的選舉，送味精、肥皂到處拜託；40年前的選舉辦桌（流水席、餐會），大家吃吃喝喝，30年是樁腳，進步到今天得來不易，所以希望大陸與其他地區都可參考，所以前提是台灣民主化的經驗，可以提供大陸政治改革參考，只有大陸民主化，才能真正確保兩和平發展。



韓國瑜指出，兩岸之間，是台灣的生死存亡，各位青年朋友一定會面臨到，不管衝擊大小。



其次，他研究兩岸問題很多年了，要語重心長的告訴大家，不管喜歡或不喜歡，一定都要面對大陸。



第三，什麼樣的領導人能帶領2300萬人趨吉避凶？離開危險、走向安全？



第四，一旦發生戰爭，戰爭沒有勝利者，戰爭沒有贏家但也沒輸家，現在的戰爭已經到了不能打了的地步，1964年俄羅斯引爆一顆氫彈，威力是二次大戰所有武器加起來的威力，台灣必須避開戰爭，走向和平的道路，要拿一把水果刀、一把弓箭、拿把銳器或用語言去傷對方太容易了，他從小到大吵架也沒輸過，罵人也太容易了，目的何在？



他舉例，越南面對中國的問題，越南老祖宗認為“天堂太遙遠、中國太近”，所以很踏實的處理中國的問題，希望各位同學們好好想這8個字。



韓國瑜表示，大家會覺得他處理兩岸問題不夠強捍、不夠愛台，是不是會出賣主權？因為他深知這問題對台灣2300萬人太重要，今天要講很武斷、有攻擊性的、很廉價的話很容易，兩岸關係“王八蛋與爸爸”的關係，就是罵人王八蛋，又喊爸爸，要什麼給什麼，這不是很容易講嗎？可是對2300萬人有什麼好處？



韓國瑜講一個故事，清朝一個貪官貪污被抓到了，被為何貪污？貪官回答是漢人，要“推翻滿清”，所以錢存起來；去嫖妓被抓了，問原因又是“反清復明”，這兩者之間有什麼關係，因為要多生幾個孩子推翻滿清政府，所以多少人在這虛幻的口號、虛假的面具，講一些自己都不相信的話去矇騙多少人？



韓國瑜說，有人喊“台獨”，問他內心真的相信嗎？有可能嗎？不見得，但他要叫，因為可以滿足部分選票，所以他去中聯辦，究竟誰的影響大？多少虛幻、廉價虛假的口號？多少虛假的意識形態在台灣的上空？一切為了“反清復明”、大撈特撈，今天台灣的政治，貪污腐敗到什麼程度，離民心到什麼程度，今年已經2019年了要什麼樣的政府與“國家”，大家要思考。



韓國瑜表示，在他的處境，抺黑他可以用秒做單位，可上金氏世界紀錄，但他不會被擊倒，因為他看穿這些人，所以他講“反清復明”的故事讓大家聽，顧主權、3年半都不顧現在顧；岳飛背後刻“精忠報國”，難道他要在背後或臉上刻“我愛主權”？無聊嘛！就像孝順爸媽是不需要韓國瑜來講是一樣的道理，太多空話了。