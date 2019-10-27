巴格達迪之死背後的中東反恐局勢變化

中評社北京10月27日電／美國總統特朗普27日宣佈，極端組織“伊斯蘭國”最高頭目阿布·貝克爾·巴格達迪已在美國特種部隊在敘利亞西北部地區採取的一次襲擊行動中死亡。



新華社報道，巴格達迪的死亡，表面上是美軍在敘利亞採取襲擊行動的戰果。實際上，這一進展與敘利亞乃至整個中東地區反恐局勢的巨大變化密切相關。如果沒有近年來國際反恐合作的進展作為鋪墊，上述戰果的取得恐怕還將更加困難。



從2014年起，“伊斯蘭國”一度佔據敘利亞東北部和伊拉克北部大片區域，被認為是國際上危害最嚴重的極端組織之一。然而，在國際社會共同打擊下，“伊斯蘭國”不僅在今年3月失去其佔據的最後一塊地盤，其殘餘人員也四處流竄並遭到清除，危害性顯著降低。



根據美方公佈的消息，美國軍隊是在敘利亞西北部地區鎖定巴格達迪的。這片地區是敘利亞境內目前除敘北部庫爾德人聚居區外、被敘反政府武裝控制的最後一處主要據點，也是中東恐怖勢力賴以苟延殘喘的一處重要地點。



國際社會有識之士最近一再指出，恐怖組織在包括伊德利卜省在內的敘西北部地區不斷擴大自身勢力範圍，是導致當地出現人道主義危機的根源，也是該地區安全穩定的重大隱患。國際社會應團結一致，共同應對這一嚴峻挑戰。



巴格達迪1971年7月生於伊拉克古城薩邁拉。2003年美國入侵伊拉克後，巴格達迪參與組建叛亂組織。2013年4月，巴格達迪宣佈建立“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”。2014年6月，巴格達迪在摩蘇爾宣佈建立一個所謂“哈里發國”，自封“哈里發”，“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”改名為“伊斯蘭國”。



2014年9月，美國等國組建打擊“伊斯蘭國”國際聯盟，開始對其在伊拉克和敘利亞境內的目標發動空襲。2015年9月，俄羅斯開始對敘利亞境內數個恐怖組織實施空中打擊。



2017年4月1日，伊拉克國家電視台報道說，伊拉克政府軍日前在靠近敘利亞邊界的加伊姆地區對“伊斯蘭國”目標實施了空襲，炸死了“伊斯蘭國”二號人物伊亞德·哈米德·朱邁里。



2017年的7月10日，經過近9個月激戰，伊拉克政府軍收復“伊斯蘭國”在伊拉克境內的大本營摩蘇爾。



2017年10月17日，敘利亞庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”說當天完全收復“伊斯蘭國”在敘利亞的大本營、其所謂“首都”拉卡。



2017年12月9日，伊拉克總理阿巴迪宣佈，政府軍已收復“伊斯蘭國”在伊控制的所有領土，伊拉克取得打擊“伊斯蘭國”的歷史性勝利。



2019年3月23日，“敘利亞民主軍”宣佈拿下“伊斯蘭國”最後據點、敘東部代爾祖爾省的巴古茲鎮。美國白宮此前一日也宣佈，“伊斯蘭國”已完全失去在敘利亞的所有控制區。