澎湖陸客受限交通　陳仁和：業者盼飛機直航

澎湖縣觀光協會理事長陳仁和。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月28日電（記者 蔣繼平）針對澎湖近年觀光近況及陸客發展情形，澎湖縣觀光協會理事長陳仁和表示，澎湖每年一百萬人次觀光客，觀光發展穩定成長，但陸客佔不到一成，發展始終受限，這需要爭取大三通的飛機直航，小三通的中遠集團遊輪停靠，陸客人數才有辦法突破及成長。



陳仁和，1963年生，澎湖馬公人，現任澎湖縣觀光協會理事長，也是佳期旅行社總經理，在觀光業超過30年資歷。陳仁和去年剛卸下澎湖縣旅行公會理事長，過去6年曾前往大陸多省辦過澎湖推介會經驗，孰悉陸客旅遊情況。



經澎湖縣旅遊處統計，澎湖觀光人數2017年總計有115萬人次，2018年為118萬人次，2019年9月已破118萬人次。陸客方面，2013年為1萬8千人次，2014年為8433人次，2015年為8萬人次，2016年為1萬5991人次，2017年3333人次，2018年3890人次，2019年9月4942人次。



針對澎湖近年旅遊情況，陳仁和表示，澎湖每年4到9月是旅遊旺季，冬天因為東北季風較強大，因此屬於淡季，澎湖旅宿業者已習慣這種經營模式，澎湖每年約有100萬至120萬人登島旅遊，陸客近3年則維持3千至5千人左右。



陳仁和表示，澎湖主要仍以台灣遊客為主，因為受限交通因素的關係，從小三通到金門的陸客，搭飛機到澎湖的意願不高，而且班機也不多，加上不管是大三通或小三通的陸客仍以台灣本島為優先，因此澎湖的陸客比例一直都很少。



陳仁和說，雖然《澎湖的外婆灣》這首歌紅遍大陸，人人都會唱，但總要解釋澎湖是廈門和台灣中間的群島，對於沒有來過台澎金馬的陸客，首選一定是本島，自由行也以台灣本島中北部為主、東部為輔，澎湖確實很難分一杯羹。



那澎湖對陸客自由行不來，還有團客限縮的影響如何？陳仁和表示，其實每年不到5千人，最盛期也沒有超過十萬人，根本佔不到整體遊客的一成，其實沒有特別感覺，但陸客對大家來說“食之無味，棄之可惜”，應該有成長的潛力。



陳仁和說，陸客的消費能力是台客的3倍，一般而言，3千名陸客的消費能力可是為一萬名台客，如果陸客一年可以成長到20萬人，那就可以帶來60萬的台客經濟效益，就可以對澎湖創造更多經濟效益規模。



陳仁和指出，但是澎湖沒有所有購物消費團，團費都是實報實銷，所以會比到金門或本島旅遊稍微高，而物價因成本和供需比會稍微略高一點；但從好的方面來看，澎湖旅遊品質一直維持良好的水平，也沒有亂報價的情況。



陳仁和認為，對澎湖來說，陸客只停留一天沒有太大幫助，最後是安排3到5天的行程，此外，其實澎湖只要排除4月到6月的尖峰期，旅宿的量都絕對足夠提供，如果可以帶來更多的陸客，對澎湖的觀光絕對會有所助益。



陸客應該如何開源？

