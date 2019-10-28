青年質疑帶職參選　韓：藍軍我民調最高

張善政(左起)、韓國瑜、蔡玉玲。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜27日晚上在台北舉辦“走出同溫層”青年政策論壇，與 100位青年進行“你說、我聽”的交流活動。對於每天有人“黑韓”，他說打從心裡看不起“黑韓”的媒體及網路言論；對於如何交待帶職參選，他回答藍軍民調他最高，“天意與民意之間，我的衝突性很強”；至於日前有人對他丟雞蛋，他說笑笑就好，但丟雞蛋是浪費食物。



韓國瑜的青年政策論壇27日晚間7時30分在市民大道四段的市民空間（Citizen Space）舉行，活動直到晚間9時30分才結束，活動首先進行15題是非問答，詢問青年是否滿足當前生活、工作、收入等問題，主持人抽樣詢問回答“YES”或“NO”的原因，韓國瑜在遊戲尾聲中悄悄的走進會場發表青年政策，並與“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，顧問團成員、前“行政院政務委員”蔡玉玲一起和青年進行“你說、我聽”的交流。



韓國瑜一開始先感謝青年們犧牲時間聽他講話，他很開心能夠交流，他要大家回想自己或是親朋好友在過去2、3年過得好不好，也希望青年提問愈辛辣愈好，他不用講太深奧的，或講太多政策。



他表示，可以討厭他、可以不要投票給他，但是要了解他的政策，並想想看同年齡時，在新加坡的青年、上海的青年、在東京的青年，所面臨的條件跟狀況，與台灣的青年有何不同。



有人問他如何看待請假參選？



韓國瑜表示，請假是完全依照法律的規定，目前為止大概有30位左右的議員也是帶職參選“立委”，蘇貞昌、蘇嘉全過去也曾帶職參選，美國前總統奧巴馬擔任聯邦參議員時，做不到兩年就參選，“天意與民意之間，我的衝突性很強”，今年春節開始，衝突感一直存在，但他沒有違法申請請假。



他指出，國民黨有一天突然把他放在民調裡面，卻一支獨秀衝起來，事態就這樣發展了，藍軍初選，他全台灣一個廣告都沒有做，他交給人民決定；市長做這麼短，很多人包括他自己都覺得不能接受，“哪有市長做這麼短就出來選”，但他的支持度在藍軍裡就是最好的，他就交給人民決定，這是他的心路歷程。



他說，還好三位高雄副市長都做過部長、經驗豐沛，有優質副市長服務，但他內心還是有壓力的。



有人提到，日前有人對他丟雞蛋，怎麼看社會上有一群人並不喜歡他？



韓國瑜說，他心中一絲絲漣漪都沒有，笑一笑，這就是言論自由，但丟雞蛋是浪費食物，折紙飛機丟給他、或是發臉書訊息也是一種方式，10萬人裡面只有2個心懷不爽的，其實提都不值得提。