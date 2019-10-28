韓國瑜推青年政策　重申“出國”當交換生一年

韓國瑜說明他的青年政策。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜27日晚上與100位青年進行“你說、我聽”的交流活動，他提出青年政策，一是台灣下一代孩子必須全部實施中英文雙語教育；二是台灣所有大學生與研究所碩士班共七個年級，只要有意願、有實力、準備好了，就“出國”當交換學生一年。



韓國瑜的“走出同溫層”青年政策論壇27日晚間7時30分在市民大道四段的市民空間（Citizen Space）舉行，活動直到晚間9時30分才結束，活動首先進行15題是非問答，詢問青年是否滿足當前生活、工作、收入等問題，主持人抽樣詢問回答“YES”或“NO”的原因，韓國瑜在遊戲尾聲中悄悄的走進會場發表青年政策，並與“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，顧問團成員、前“行政院政務委員”蔡玉玲一起和青年進行“你說、我聽”的交流。



韓國瑜表示，他最近提出兩項政策，很振奮人心，第一，台灣下一代的孩子必須全部實施中英文雙語教育。



第二，台灣所有大學生與研究所碩士班，這七個年級，只要在兩個前提下，一是有意願，二是有實力，不能去外面，英文不會說，到阿拉伯世界阿拉伯話不會講、到日本不會說日文，只要準備好了，就“出國”當交換學生一年，這是他推的。



他指出，有些人對他提出的政見酸言酸語，講風涼話，他完全不在意，因為他知道青年將來面臨什麼挑戰，如果沒有雙語的能力，沒有國際移送的能力，在國際舞台上，站在拳擊台上，第一個回答就被人打趴下來，沒有辦法。



他說，他的年代還可以唏哩呼嚕，語言不好可坑坑巴巴混過去，但你們這個年代一定要國際接軌、雙語，這是他最近提出的政策。



韓國瑜表示，他與張善政、顧問團已經看到青年未來的挑戰非常巨大，而且時間沒站在台灣年輕人這裡，所以他們提出來。