快評：選民會逆勢衝撞兩岸關係？很難想像

中評社快評/淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在《中國評論》月刊10月號發表文章——中美戰略競爭：台灣何去何從？趙春山說，維持現狀是台灣主流民意，但現狀是動態而非靜態的概念，現狀不可能不變；台灣未來衹有趨獨和趨統兩種選擇；台灣可以有“合”的不同選擇，但不能抗拒“合”的發展趨勢。



對於台灣有人不講（想）統一卻渴望和平，不願戰爭卻主張獨立，趙春山強調，兩岸“合則兩利，鬥則俱傷”，兩岸應先求“合”，再議“統”，統一需要一個融合的過程。如果要“分”就要準備戰爭，何況是“獨”，而作戰是不能靠“掃帚”的。



趙春山長期關心、關注和研究兩岸關係，馬英九執政時期是政府重要智庫亞太和平研究基金會的掌門人，現在蔡英文執政仍聘請趙為該智庫首席顧問，對兩岸關係的重要性、敏感性以及面臨的挑戰有相當的了解和把握。趙春山的上述論斷，講的都是兩岸關係的大道理、大趨勢，也是對台灣主張獨或反對統的民眾的提醒和忠告。



正如趙春山所說，在兩岸關係上，台灣的選擇不多，只有趨獨和趨統兩種：統是大勢所趨，也是民心所向；獨是行不通的危險道路，因為獨意味著戰爭，但台灣沒人想戰爭，也沒有能力應付戰爭，台獨實際上是一個假議題。



也許台灣多數民眾還沒有做好與大陸統的心理準備，但對和平的渴望和追求是現實的，對台獨的危險與後果也是清楚的，不會、也不允許逆勢去衝撞兩岸關係。

